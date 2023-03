VOLLEYBALL – ZONE 7 – GNVB et Stef’Auto droit devant

Double victoire malgache lors de la quatrième journée. Stef’Auto a battu hier le VCK de Mayotte, tandis que l’équipe masculine du GNVB a défait d’entrée les Réunionnais du VC Saint-Denis.

L’aventure se poursuit pour nos porte-fanions à l’ile Maurice. Les deux clubs malgaches en lice durant la quatrième journée d’hier, à la 27e édition de la Coupe des clubs de la zone 7 à Vacoas, sont tous victorieux. Déterminé, Stef’Auto arrache sa deuxième victoire après la défaite lors de son premier match contre le Tampon Gecko volleyball club de La Réunion par 1 set à 3, suivi d’une belle victoire de 3 sets à 1 contre les Mauriciennes de Rodrigues Oranges sportif d’Amitiés.

Les protégées du coach, Gildas Zafindalana se sont imposées sans complexe très tôt le matin hier, en trois manches par 3 sets à rien (25/13, 25/17, 25/19) les joueuses mahoraises du Volleyball club Kanibe. Les Tamataviennes valident ainsi leur ticket et sont qualifiées en quarts de finale. Leurs adversaires seront connues à l’issue de la cinquième et dernière journée de la phase de groupe ce jour.

Début idéal

Entrée réussie également hier pour l’équipe masculine du Gendarmerie nationale volleyball club. GNVB qui s’est imposée d’entrée après la victoire par forfait du premier match du dimanche contre le Nioumachoi volleyball des Comores. La bande à Andry Rakoto alias Andry be a défait hier en trois manches de 3 à 0 (25/21, 25/20, 25/17) le Volleyball club de Saint-Denis de La Réunion au gymnase Pandit Sahadeo de Vacoas. Compte tenu du fait qu’il n’y a que trois équipes dans le groupe C du GNVB, cette victoire d’entrée est largement suffisante pour filer à la phase finale, le final four.

Les hommes du coach Tiana Andriamisason joueront leur deuxième et dernier match de poule ce mercredi, contre le club hôte, le Quatre-Bornes VBC. Les filles du GNVB qui ont déjà disputé leurs deux rencontres, marquées par une victoire suivie d’une défaite sont elles aussi dans une poule de trois équipes. On saura aujourd’hui à l’issue de la dernière journée son classement dans le groupe D. Les huit équipes qualifiées chez les hommes comme chez les dames, c’est-à-dire les deux mieux classées de chaque groupe seront donc connues ce soir.