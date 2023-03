TENNIS-CAT U14 – Mahery et Mirija visent la tournée européenne

Le championnat d’Afri­que de tennis des catégories U14 et U16 se jouera à Lomé capitale du Togo du 16 au 23 mars prochain. Mada­gascar sera représenté par les deux jeunes garçons les plus en vue et les plus actifs du moment, Mahery Lalaina Raoily et Mirija Andriante­fihasina. L’enjeu de ce championnat d’Afrique des jeunes U14 est que les trois premiers du classement final participeront à la tournée européenne. Une tournée où les meilleures raquettes mondiales des cinq continents seront au rendez-vous. Avec les avantages, y compris comme les billets d’avion, l’hébergement et l’hôtellerie.

Mahery Raoily, qui occupe actuellement la huitième place africaine, sera avantagé lors du tirage au sort car vu son classement, il sera protégé. Contrairement au cas de Mirija Andriantefi­hasina. Placé à la neuvième place africaine, il risque gros au tirage car il ne sera pas protégé. Il risque d’affronter les têtes de série numéro 1. 2. 3 ou 4 au deuxième tour ou tout au moins vers les quarts de finale. Avec son niveau actuel ou sa maturité et sa persévérance sur sa discipline de prédilection, notre Mirija national, plus fort que Mahery théoriquement, pourrait créer la surprise.

Bien préparés

Dina Razafimahatratra, coach attitré pour les deux garçons malgaches qui iront à Lomé Togo, pense qu’ en choisissant de ne pas aller en Égypte mais de se préparer en France, Mirija perd beaucoup de points au classement africain U14. Avant, il était cinquième au classement africain. Actuellement il est à la neuvième place. De ce fait, il aura un tirage pas du tout clément par rapport à Mahery au championnat d’Afrique U14 »

Le championnat d’Afri­que de tennis pour les jeunes U14 qui se déroulera dans la capitale togolaise réunira les jeunes talents les plus en vue du moment dont les pays maghrébins comme l’Egypte, le Maroc, la Tunisie en tête. A côté, les Sud-africains ne sont pas en reste.

Pour les deux représentants de la Grande Île, ce championnat très relevé représente une aubaine pour eux car ils sont bien préparés pour relever le grand défi africain. Mirija Andriantefi­hasina, qui poursuit sa préparation de ce championnat africain en France, entamera sa deuxième participation continentale après celle de 2019 où il a été classé à la vingtième place. Quant à Mahary Lalaina Raoily qui s’entraîne en Afrique du Sud, il est armé plus que jamais.

Avant d’entamer cette joute continentale, un tournoi d’échauffement, appelé « Warm Up » au Togo sera au programme pour les deux jeunes Malgaches, du 11 au 14 mars prochain. Avec leurs expériences dans cette catégorie d’âge, ils pourraient créer la surprise pour chercher la place pour participer à la tournée européenne prévue se tenir au mois de juillet ou au mois d’août.