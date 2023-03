SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS – Madagascar se conforme aux normes internationales

Madagascar bénéficie du soutien de la FAO pour renforcer le système national de contrôle de la qualité des nourritures destinées à la consommation.

Des nourritures de qualité pour les Malgaches. C’est l’objectif du partenariat entre le ministère de l’industrialisation, du commerce et de la consommation et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. La Grande île entend ainsi cadrer la sécurité sanitaire des aliments avec les normes internationales. Une convention à cet effet a été ainsi signée hier, portant sur le renforcement du système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et des capacités du comité national ou « Codex Alimentarius».

Le Codex Alimentarius, ou «Code alimentaire», a été créé conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1963. Il consiste à mettre au point des normes alimentaires internationales, harmonisées et destinées à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires. Ainsi, il renferme les normes et documents mis en place, à l’échelle internationale, afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments en vue de leur commercialisation. 188 sont membres du Codex, dont Madagascar.

Amélioration

En 2006, avec l’appui de la FAO, le Comité national du Codex Alimentarius de Madagascar a été mis en place. L’objectif avait déjà été défini à l’époque : renforcer les capacités des systèmes nationaux d’inspection et de certification, les doter d’outils et méthodes de travail et promouvoir la diffusion de l’information et l’amélioration de la participation de Madagascar aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius. Cette perspective se poursuit encore aujourd’hui, car en adhérant au Codex, Madagascar participe à renforcer sa capacité à être plus compétitif sur les marchés mondiaux, où les produits sont extrêmement réglementés. C’est également un grand pas vers l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments pour sa population. Le Codex Alimentarius vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout.