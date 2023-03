SAMBAVA – Un pompiste vole les fonds d’une station service

Une somme estimée jusqu’à trente millions d’ariary a été dérobée par un pompiste à la station Shell Vavasaha à Sambava. Il demeure jusqu’à maintenant introuvable.

Coup de théâtre à Sambava. Un jeune pompiste ayant travaillé dans une station service de la ville est activement recherché. Le quidam s’est évanoui dans la nature un pactole. D’après les préjudices déclarés, il s’est enfui avec un versement évalué entre dix-huit et trente millions d’ariary. Le fugitif travaillait pour le gérant de la station-service Shell de Vavasaha. Il a donné signe de vie pour la dernière fois lundi soir et demeure jusqu’à maintenant introuvable. C’est le versement de plusieurs jours, notamment celui du week-end, qu’il a emmené avec lui. Ne se doutant de rien, ses collègues ainsi que ses patrons n’avaient pas fait attention à ce qu’il pouvait commettre, jusqu’à ce qu’il disparaisse avec le pactole.

Homme de confiance

Selon les informations communiquées, il travaillait depuis longtemps dans la station-service. Sérieux et serviable, il inspirait la confiance du gérant. Finalement, c’est avec cette confiance qui lui a été accordée qu’il a commis ce vol aux préjudices de son employeur. Injoignable, il court dans la nature et demeure jusqu’à maintenant introuvable. Les personnes de son entourage révèlent qu’il a depuis disparu en embarquant très certainement avec lui l’essentiel ainsi que les affaires importantes. Avec l’argent dérobé, il aurait déjà même quitté la ville de Sambava pour se réfugier ailleurs et profiter de son butin.

L’endroit où il pourrait se terrer demeure néanmoins introuvable. Suite à sa disparition, des recherches sont néanmoins lancées. Les autorités locales ont été informées du vol et les enquêteurs sont en train de recueillir les informations susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’au quidam. Traqué sur tout le territoire, il est pisté avec tous les moyens.

Depuis avant-hier, sa photo est publiée sur facebook et toute personne susceptible de fournir une quelconque information susceptible de faciliter son arrestation est appelée à contacter les forces de défense et de sécurité. Jusqu’à hier soir, les recherches se sont néanmoins avérées infructueuses.