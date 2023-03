MORAMANGA – Trois victimes de viol prises en charge

Victimes de viol, une fillette de 8 ans, sa sœur de 11 ans et une autre mineure de 14 ans se trouvent maintenant sous soins au centre hospitalier de référence du district de Moramanga. Les deux premières viennent du fokontany d’Ambodigavo-Lakato. Elles ont été agressées sexuellement le 17 février. Leurs parents ne se sont rendus compte de ce qui leur était arrivé que dimanche. Ils les ont emmenées immédiatement à l’hôpital. L’autre adolescente habite à Tsaralalana, dans la commune urbaine de Moramanga. Toutes les trois ont été prises en charge et seront accompagnées après leur sortie. Le Réseau de protection de l’enfant et le service de la Population au sein du district ont engagé une procédure de poursuite confiée à la police judiciaire. L’enquête va bon train et les pédophiles seront traduits au parquet. Les autorités locales ont intensifié la sensibilisation pour responsabiliser les villageois qui sont censés oser dénoncer une infraction. Elles leur ont également rappelé qu’il est interdit de recourir à un arrangement à l’amiable en cas de viol.