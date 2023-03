MÉTÉO – Retour des pluies dans plusieures régions

Une semaine après le passage du cyclone Freddy, les activités orageuses et des fortes pluies généralisées ont été annoncées par la météo hier. Selon lesexplications, les résidus du cyclone Freddy détermineront le temps dans plusieurs parties de la Grande île. « Les résidus du météore pourront apporter des pluies dans quelques régions à partir de jeudi. Ce phénomène sera surveillé de près», indique la météo dans son bulletin. Toutefois, les précipitations seront particulièrement dues à la période de pluie. Après avoir parcouru le Sud du Mozambique et l’Est du Zimbabwe, la sortie en mer de Freddy est prévue dans les prochains jours. Mais la ré-intensification est encore exclue selon les prévisions de la météo. Sur le site Cycloneoi.com, trois cas de figure ont été expliqués dans la mesure où Freddy va se dissiper lors de sa sortie. Dans le troisième, il a été évoqué qu’aucun reborn de Freddy ou baptême de Fabien est aussi possible à ce stade. Dans la mesure où ce cas de figure arrive « si le vortex de Freddy se dissipe définitivement sur l’Afrique Australe, si aucune nouvelle circulation ne se développe, ou si la circulation de Freddy ne parvient pas à atteindre de nouveau le stade de tempête malgré un retour sur la mer ».