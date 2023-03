JUDO – UAJ – Madagascar abrite les sommets africains juniors et cadets

Le Malgache président de l’Union africaine du judo, Siteny Thierry Randrianasolo­niaiko, a annoncé officiellement hier que Madagascar abritera les championnats d’Afrique des juniors et cadets cette année, lors de la cérémonie de signature du contrat de don sur le projet d’acquisition des équipements de la Fédération malgache du judo, à l’hôtel du Louvre à Antani­narenina. La joute continentale se tiendra dans la capitale malgache au mois de juillet. La date précise reste à confirmer. «Décidé par l’Union africaine du judo récemment, ce championnat d’Afrique des juniors et cadets à Madagascar servira de lancement de la célébration du 60ème anniversaire de l’UAJ, et en même temps de test event pour nos membres de l’équipe nationale, en vue des prochains jeux des Îles» a souligné le patron de l’UAJ. Le président du comité olympique malgache a déjà présenté le projet lors de sa visite de courtoisie auprès du nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, Haja André Resampa, il y a quelques jours. Quant à la préparation et l’organisation des onzièmes jeux des îles sur le sol malgache au mois d’août, «nous avons déjà effectué la réunion technique avec les Fédérations en présence des experts des disciplines concernées, qui a été d’ailleurs saluée par le conseil international des Jeux. Nous attendons en ce moment les actions de l’État, la réhabilitation des infrastructures. Et je tiens à souligner également que les Jeux devraient se dérouler dans la capitale» a précisé le numéro un du COM.