JUDO – AMBASSADE DU JAPON – Dotation d’équipements de 258 millions ariary

Le Japon prend en charge l’achat des matériels pour équiper le dojo national de la Fédération du judo. L’instance nationale attend toujours la lettre autorisant l’occupation du sous-gradin.

Coopération bilatérale. L’ambassa­deur du Japon, Abe Koji, et le président de la Fédération malgache du Judo Eric Saïd Bruno, ont procédé hier à la signature de contrat de don d’équipements d’une valeur de 66 000 euros, soit 258 millions d’ariary, à l’hôtel du Louvre à Antaninarenina. L’occasion a été honorée par la présence du président de l’Union africaine du judo, Siteny Randrianasoloniaiko, et la directrice générale des sports, Rosa Rakotozafy.

La dotation comporte deux cents tapis, des matériels de fixation et de rembourrage des tatamis, des racks de stockage, des matériels de musculation, des haltères, des sacs de sable, des kettlebells et des machines à vélo haute performance,… «Le Japon est fier de constater le développement progressif de ces arts martiaux japonais dans tout Madagascar. Particulièrement le judo est un des arts martiaux japonais les plus connus et les plus pratiqués dans le monde» a souligné l’ambassadeur dans son allocution.

«J’espère qu’il y aura une amélioration de performances des athlètes pour que ces derniers puissent briller davantage dans les compétitions internationales et qu’ils ramènent des coupes et des médailles à Madagascar» a-t-il souhaité. Ces matériels sont destinés à équiper le dojo national de la Fédération malgache du judo.

Lettre officielle

«La dotation dont nous allons bénéficier est destinée pour faire évoluer plus concrètement nos combattants vers le haut niveau. Nous pourrons faire bonne figure dans la cour des grands des tatamis, bénéficier de plus de contacts internationaux, … Nous allons continuer à travailler dans de meilleures conditions pour plus de résultats, faire rêver la jeunesse malgache et participer à rehausser l’image de la Grande Île» a mentionné pour sa part le président de la Fédération.

Concernant le dojo national, le président de la Fédéra­tion, ainsi que celui de l’UAJ, ont réitéré l’attente de la lettre officielle autorisant d’occupation du sous-gradin destiné au dojo national. «Dès que nous recevrons cette lettre, nous entamerons dans la semaine suivante la réhabilitation des lieux. Le projet sera soutenu par l’Union africaine du judo et la Fédération internationale de judo» a précisé Siteny Randrianasoloniaiko.