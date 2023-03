FOOTBALL – AJESAIA – Des sorties aux Seychelles et en Chine en gestation

Les jeunes sous les projecteurs. L’association Ajesaia a procédé hier à Alasora à un test de sélection des jeunes joueurs U11 et U15, en vue de deux compétitions internationales. «Nous sommes invités à un tournoi international aux Seychelles du 25 au 31 mars. Ce sera très intéressant car des agents recruteurs y seront. Nous effectuons ce regroupement avec nos partenaires, Talenta Academy et Antafana» confie le président fondateur de l’Ajesaia, Jasmina Ravelonarivo. Seize joueurs, accompagnés de quatre dirigeants, feront le déplacement en terre seychelloise. Dix joueurs de l’Antafana ont fait le déplacement pour effectuer le test, et vingt pour l’Ajesaia. Les dix meilleurs poursuivront ultérieurement l’évaluation au centre de formation Antafana à Toama­sina. L’Ajesaia participera par la suite à la Gotta Cup version 2023 en fin mai, durant les vacances de Pentecôte. C’est un tournoi réservé aux U15. Ce sera sa troisième participation. L’équipe d’Antanika­tsaka a déjà ravi la neuvième place sur soixante-douze participants lors de sa première participation en 2018. Le patron de l’association a relancé sa sollicitation à la Fédération et à l’État pour élaborer un test régissant le transfert des jeunes joueurs issus des centres de formation. «Nous éduquons et formons ces jeunes pendant des années alors que nous ne bénéficions que du droit de mutation quand les grands clubs les recrutent» signale Jasmina Ravelo­narivo. Ajesaia compte actuellement 8300 licenciés, des U6 aux seniors, répandus sur quatorze régions de l’île. «Nous avons fourni depuis longtemps plusieurs joueurs à l’équipe nationale. Ils ont passé des années à l’Ajesaia, pour ne citer que cinq des Barea Can en 2019, cinq également au Chan, à savoir Tsiry, Rojo be, Dax, le deuxième gardien Ando et Datsiry de l’Ajesaia Ampara­faravola, quelques-uns aussi dans les Barea U23, en l’occurrence El Hadari, Arnaud, Sitraka,… et ils ont tous défendu les couleurs nationales» a-t-il rappelé.