FOKONTANY – Le carnet avec QR code entre en service

Pour éviter les déperditions ou les détournements, les carnets fokontany avec des QR codes sont mis à contribution dans la distribution des aides aux sinistrés à Nosy Varika. Le président de la République en a apporté un premier lot, hier.

Exactitude, transparence et sécurité. Tels sont les arguments qui motivent l’utilisation des carnets Fokontany munis de QR code. Des documents dédiés à chaque ménage, version 2.0, destinés principalement aux grandes villes, dans un premier temps, mais élargis aux localités avec une démographie modeste également.

Andry Rajoelina, président de la République, en a apporté un lot dans son escarcelle durant sa visite à Nosy Varika, hier. Comme il l’a souligné, “chaque ménage en disposera [parlant des carnets Fokontany munis de QR code]”. Le chef de l’État explique que l’utilisation de ce document 2.0 permettra d’optimiser la distribution des aides aux familles vulnérables et sinistrés. À l’entendre, il ne devrait plus y avoir de déperdition des vivres, d’insuffisance ou d’imprécision dans l’estimation des quantités nécessaires, mais surtout plus de détournement.

Initié à la suite du constat d’une certaine anarchie et abus durant la distribution des aides sociales durant la pandémie causée par le coronavirus, en 2020. Les carnets 2.0 pour les ménages indiquent ainsi précisément l’identité et même l’âge de chacun au sein d’un ménage. La mise en service du carnet Fokontany avec un QR code devrait ainsi mettre un terme aux soupçons de détournement des aides destinées aux victimes des catastrophes naturelles, particulièrement dans la partie Sud-Est de la Grande île.

Au lendemain des épisodes cycloniques dévastateurs au début de l’année 2022, les distributions des aides aux victimes ont été viciées par des erreurs, ou éventuellement de fausses estimations des quantités nécessaires.

Une première

Il y a eu également de fortes suspicions de détournement de don. L’État, visiblement, a tiré les leçons de ces fâcheux faits. Cette fois-ci donc il décide de serrer la vis en mettant à contribution la technologie. Le fait que c’est le Président, himself, qui lance l’opération n’est pas fortuit. Les errances et probables malversations de l’année dernière avaient en effet ébranlé l’image de

l’État. Du pain béni pour les détracteurs du chef de l’État qui ne se sont pas privés d’orienter les canons des critiques contre lui. C’est donc de vive voix et face à leurs destinataires que le locataire d’Iavoloha a donné ses consignes sur la distribution des vivres.

“Souvent, lorsqu’il y a distribution des aides comme aujourd’hui, il y a ceux qui disent qu’ils n’en ont pas reçu, ou que ce qu’ils ont reçu ne sont pas conformes à ce qui devrait l’être, ou ce qui a été annoncé. Cela suffit. Tous les ménages vulnérables, qui ont réellement besoin des aides en recevront et selon ce qui a été convenu. Ceci avec l’utilisation des carnets Fokontany munis de QR code qui seront distribués à chaque foyer. D’ici un mois, chaque ménage, à Nosy Varika, en recevra”, assure le locataire d’Iavoloha.

Le principal motif du déplacement de Andry Rajoelina à Nosy Varika, hier, est d’apporter son soutien aux sinistrés suite au passage du cyclone Cheneso. Ce district qui ne s’est pourtant pas encore relevé des dégâts causés par les successions de cyclone de forte intensité au début de l’année 2022. Au-delà des mots de réconfort et des aides qu’il a distribuées, c’est la visite du chef de l’État en soi qui a créé le premier événement et a été soulignée par les différents orateurs.

Il s’agit d’une première. Jamais un président de la République ne s’est rendu à Nosy Varika avant Andry Rajoelina, s’accordent les autorités traditionnelles et élus locaux. Saisissant la balle au bond, le locataire d’Iavo­loha déclare que sa présence démontre que ce district n’est pas laissé pour compte dans la politique étatique. Il bétonne ses propos en soulignant la construction d’une Ecole primaire publique (EPP), Manara-penitra, qui peut accueillir six-cents élèves, ou encore d’un nouveau commissariat et prochainement d’un nouveau Centre de santé de base de niveau II (CSB II).

Dans l’immédiat, une caravane médicale va faire halte à Nosy Varika. Elle propose différents soins et médicaments gratuits. Pareillement pour des dépistages de maladie comme le diabète ou le cancer du sein. “C’est une action sociale de proximité par excellence”, soutient le Prési­dent. Le chef de l’État a aussi touché mot sur le problème d’accès à l’eau potable. “Il est inacceptable que depuis 1960 les habitants n’aient pas accès à l’eau potable. Nous allons y remédier. Dans l’immédiat, des camions de forage seront déployés ici”, soutient-il.

Nosy Varika est par ailleurs enclavée à cause du mauvais état de la Route nationale numéro 11 (RN 11). Une situation que reconnaît le locataire d’Iavoloha. “Des études sont déjà en cours. Nous allons chercher tous les moyens pour réhabiliter cette route”, indique alors le président Rajoelina. “Nous devons nous entraider et rester solidaires. C’est ainsi que nous vaincrons la pauvreté”, note-t-il du reste.