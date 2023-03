FIVMPAMA – Pour la redynamisation du secteur Artisanat

L’accès aux marchés internationaux a été l’objet d’une mission effectuée, du 4 au 9 février dernier à New York, par les femmes entrepreneures membres du « Fivon-dronan’ny Mpandraharaha Malagasy» (FIVMPAMA). Et ce, après avoir suivi des modules de formation sur le commerce et l’exportation. Avec l’assistance technique des experts de « Aid to Artisans», cette tournée a permis aux bénéficiaires de visiter les deux salons internationaux « New York Now » et « Shoppe Object», et de rencontrer les détaillants et acheteurs potentiels du marché nord-américain. Le secteur Artisanat constitue un potentiel levier de l’économie malgache car selon la statistique, il regroupe 114 métiers et représente actuellement 5% de la population active dont 80% sont occupés par des femmes. Les artisans malgaches sont également reconnus par leur savoir-faire ainsi que l’originalité des matières premières naturelles utilisées. Toutefois, des contraintes sont encore à surmonter tels que l’accès au financement et au marché, le respect des standards et normes de fabrication, … C’est également un secteur où la formalisation doit être une priorité. Le développement du secteur Artisanat figure parmi les axes prioritaires du FIVMPAMA, et le projet «Making Trade Work for Women in Sub-Saharian Africa » signé avec TFO Canada restera une opportunité pour les membres de bénéficier des formations et accompagnements afin de faciliter l’accès aux marchés internationaux.