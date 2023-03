Connecter les futurs leaders africains à l’éducation numérique

Cela fait déjà un an que j’ai pris mes fonctions de vice-président de la communication institutionnelle et de la RSE chez Airtel Africa, une organisation que j’ai servie pendant 21 ans (dont 20 au Nigeria). Bien qu’il ne s’agisse ni d’une évaluation de mon travail (ce serait gratuit pour moi de le faire) ni d’une célébration de l’anniversaire (un passe-temps que je n’apprécie pas), ces derniers jours à Nairobi, au Kenya, où j’ai assisté à la convention Airtel Africa-UNICEF, m’ont fourni une excellente occasion et, en fait, l’inspiration, pour réfléchir au travail que mes collègues et moi avons accompli en partenariat avec nos amis de l’UNICEF depuis 2022 pour permettre aux enfants d’Afrique, nos futurs dirigeants, d’accéder à l’éducation numérique.

Permettez-moi de commencer sur une note plutôt sombre en reconnaissant avec regret que l’Afrique est actuellement assise de manière précaire au bord d’une falaise abrupte et glissante en ce qui concerne l’éducation de sa population d’enfants et de jeunes en croissance rapide. Le niveau de « pauvreté éducative » (l’incapacité de lire et de comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans) sur le continent est aussi inquiétant que les statistiques sur les enfants non scolarisés, les deux pointant obstinément vers le sud. Cette mauvaise situation a malheureusement été aggravée par l’impact terrifiant de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné des confinements et des fermetures d’écoles. Pour mettre ces affirmations désolantes dans une perspective beaucoup plus claire (ou plutôt plus sombre), une étude de la Banque mondiale de 2019 avait tristement estimé que « 48 % des enfants dans le monde et 87 % des enfants en Afrique subsaharienne sont « pauvres en apprentissage ». Il ne pourrait y avoir de menace plus insidieuse pour l’avenir du continent que lorsque plus de 70 % de la population est défavorisée sur le plan éducatif et, par conséquent, économiquement vulnérable.

Je n’ai pas besoin de m’étendre ici sur les avantages de l’éducation, car il est déjà bien connu que c’est peut-être le facteur le plus important pour rendre les gens aptes à devenir des membres d’une société régulièrement organisée. Encore une fois, il est bien connu que l’éducation est un facteur de nivellement ; elle aide à combler le fossé entre les riches et les pauvres ainsi qu’à faciliter le démantèlement des plafonds de verre connus.

Malheureusement, l’éducation rend aussi un homme (ou une femme) bienveillant meilleur, et rend un homme (ou une femme) malveillant pire, comme nous l’avons vu dans plusieurs cas où des personnes autrement bien éduquées ont utilisé leurs connaissances pour faire le mal. Cela dit, l’éducation, en fin de compte, offre plus d’avantages que d’inconvénients. L’ignorance et l’analphabétisme ne sont pas des alternatives.

Ironiquement, il faut reconnaître que le Covid-19, avec toutes ses conséquences délétères et périlleuses, a également ouvert les yeux aux Africains et à leurs dirigeants non seulement sur le pouvoir de l’éducation, mais aussi sur l’importance et l’urgence de mettre en œuvre des plans d’apprentissage numérique dans leurs différents pays. Il faut reconnaître que tous les gouvernements africains ont mis en place des stratégies, avec toutes leurs imperfections, pour connecter leurs enfants, leurs enseignants et leurs écoles à diverses plateformes numériques afin de promouvoir et d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage. C’est là que des entreprises technologiques consciencieuses comme Airtel Africa se sont avancées en tant que facilitatrices pour fournir le soutien nécessaire et indispensable.

Comme d’autres entreprises socialement responsables, Airtel Africa, par le biais de ses opérations dans 14 pays africains, a joint ses efforts à ceux des dirigeants africains pour combler le fossé béant de l’apprentissage occasionné par les fermetures d’écoles dues aux confinements du Covid-19. Pour sa part, Airtel Africa a détaxé plusieurs sites web approuvés par des gouvernements et des plates-formes d’apprentissage numérique afin de faciliter l’enseignement et l’apprentissage. Cette mesure s’est avérée être un excellent palliatif, mais comme tout palliatif connu, elle n’a pas répondu de manière adéquate aux besoins. Par exemple, des millions d’enfants, en raison de leur situation inévitable de pauvreté et de leur lieu de résidence, n’avaient pas les moyens de se procurer les appareils nécessaires pour accéder aux ressources éducatives en ligne gratuites, lorsqu’elles existaient. Dans d’autres cas, il était impossible d’accéder aux sites web et aux plates- formes en raison du manque d’installations Internet, car la plupart des régions du continent ont encore une faible télédensité (nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles pour 1 000 habitants).

Consciente de ces énormes et dangereuses lacunes et du potentiel de la connectivité numérique, Airtel Africa, dans la poursuite de sa vision Transform the Lives of Africans (Transformer la vie des Africains), a décidé d’investir 57 millions de dollars dans la fourniture d’un accès à une éducation de qualité, qui est ensuite devenu l’un des piliers de sa stratégie de durabilité. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, Airtel Africa a annoncé un partenariat de cinq ans avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour mettre en œuvre cette initiative qui, dans l’esprit et la lettre, vise à connecter un minimum de 1400 écoles et un million d’enfants à l’éducation numérique.

À mon avis, il ne pouvait y avoir de meilleur partenariat que celui-ci, avec deux institutions passionnées et très investies dans l’avenir de l’enfant africain. Personnellement, ce fut un honneur et un privilège de diriger l’équipe d’Airtel Africa qui a co-créé et co-délivré les plans et les activités dans la poursuite de cette noble cause. Au moment où j’écris ces lignes, trois pays, à savoir le Kenya, le Nigeria et Madagascar (dans cet ordre) ont lancé l’initiative. Dix autres pays, le Tchad, le Niger, la RDC, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, l’Ouganda et le Rwanda, lanceront l’initiative avant le 31 mars 2023, toutes choses égales par ailleurs.

Par lancement, nous entendons connecter les écoles publiques sélectionnées, en particulier celles situées dans des communautés éloignées, à l’internet en utilisant l’internet haut débit d’Airtel et en fournissant des appareils numériques tels que des tablettes, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ou des téléviseurs. Il s’agit également d’accorder l’accès, gratuitement, à certains sites web éducatifs et plateformes d’apprentissage approuvés par les gouvernements aux enseignants et aux enfants, non seulement des écoles sélectionnées mais aussi de l’ensemble des communautés. Au Kenya, par exemple, 30 écoles ont été connectées et l’accès libre a été donné à deux plateformes, à savoir Elimika (pour les enseignants) et Kenya Education Cloud (pour les élèves), avec plus de 600 enseignants et 20 000 élèves utilisant déjà les ressources.

Comme on pouvait s’y attendre, tout ne s’est pas déroulé sans heurts. Il y a encore quelques obstacles sur le chemin. Par exemple, le niveau d’engagement et de compréhension de l’importance et de l’urgence de cette intervention n’est pas le même sur tout le continent. Ainsi, certains gouvernements insistent encore pour qu’Airtel Africa ou l’UNICEF, ou les deux, paient des taxes pour fournir des données gratuites afin de permettre aux enfants de leur pays non seulement de continuer à apprendre, mais aussi de rattraper leurs pairs dans d’autres parties du monde. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une cause perdue, je crois, car à force de progrès dans certains pays, d’autres commenceront à comprendre la nécessité de battre le fer pendant qu’il est encore chacun.

Il est intéressant de noter que le troisième pilier de cette initiative (le premier étant la connexion des écoles et le second la détaxation des sites web) consiste à s’engager dans des actions de plaidoyer en faveur de l’accès à l’éducation numérique. Ainsi, entre Airtel Africa et l’UNICEF, nous continuerons à impliquer les différents gouvernements et les autorités éducatives pour leur faire prendre conscience de l’énormité du défi, de l’urgence des solutions et de l’importance de s’associer avec nous pour donner du pouvoir aux futurs leaders de l’Afrique. Bien entendu, il va sans dire que nos bras sont grands ouverts et tendus pour accueillir des partenaires, qui sont également passionnés et investis dans cette quête comme nous le sommes. Plus l’écosystème est grand, mieux c’est !

Je pense également qu’il y a beaucoup à dire sur l’état des infrastructures éducatives sur le continent africain. Dans de nombreux pays, les écoles publiques sont soit littéralement inexistantes, soit totalement décrépites. Certains enfants parcourent encore plus de 10 kilomètres pour aller à l’école, tandis que d’autres étudient à l’ombre des arbres. Parfois, on se demande comment une école sans bureaux ni chaises, ni même tableaux noirs, pourrait se prêter à la numérisation. C’est là que les mots du PDG du Groupe et directeur général d’Airtel Africa, le Dr Segun Ogunsanya, résonnent en nous, les défenseurs et les champions de ce mouvement. Selon lui, « nous devons penser à de nouvelles façons d’apprendre au- delà de la construction des quatre murs d’une salle de classe ». C’est l’avenir. C’est la voie à suivre. Airtel Africa et l’UNICEF sont irréfutablement engagés à réimaginer l’éducation pour répondre aux réalités de l’Afrique post-Covid-19 et même du 21 e siècle. C’est en substance, mon cher ami, le sens de toute cette histoire. Merci.

A la fin des deux jours de la Convention Airtel Africa-UNICEF, après avoir examiné ce que nous avons fait, ce qu’il nous reste à faire, ainsi que les défis et les leçons, nous partons rassurés que nous faisons la bonne chose – au bon moment. Les quatre prochaines années mettront nos capacités à l’épreuve, mais nous retournerons tous dans nos différents pays ou OPCO (comme nous le disons dans le jargon d’Airtel) en nous sentant privilégiés de faire partie d’un objectif aussi noble, voire d’un mandat sacré, qui consiste à donner aux futurs dirigeants africains les moyens d’agir.

