Télécommunications – Création d’une commission mixte entre l’Artec et MICC

Doléances des usagers. Depuis longtemps, les consommateurs se plaignent sur les réseaux sociaux de la mauvaise qualité des services de télécommunications. Face à cette situation, une réunion entre l’Autorité de régulation des technologies de communication (Artec) et une délégation du ministère de l’Industriali­sation; du commerce et de la con­sommation (Micc) s’est tenue vendredi dernier au siège de l’Artec à Andohata­pe­naka.

« Nous avons analysé lors de cette rencontre la place de l’Artec par rapport aux opérateurs des téléphonies, ainsi que les lois régissant les deux parties », souligne le Directeur général du Commerce et de la consommation, Naina Randriamananjara. « Des lois sur la consommation existent au niveau du ministère et des sanctions peuvent être appliquées mais on constate un vide au niveau de l’Artec », poursuit-il. C’est pour cette raison qu’une commission mixte composée des représentants de l’Artec et du MICC a été créée. Cette commission a pour mission de présenter au gouvernement des propositions des lois sur ce secteur d’activité »