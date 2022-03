Macro-économie climatique – Mission d’évaluation du FMI

Des introspections intéressantes à suivre. Madame la ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasim­belo Rabarinirinarison a participé hier au lancement de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) sur le programme d’évaluation macroéconomique du climat.

Pour Madagascar, l’enjeu revêt une importance particulière. Les aléas climatiques et les catastrophes naturelles perturbent les programmations économiques et financières. Ils affectent aussi le revenu de la population. Et la Grande Île compte en tirer des déductions avec les dégâts occasionnés par les récents cyclones Ana, Batsirai, Emnati.

Ainsi, Madagascar attend de cette mission une évaluation des mesures déjà en place pour la réduction des risques climatiques et l’identification des besoins d’atténuation et d’adaptation, un renforcement des capacités de planification et de gestion des finances publiques en prenant en compte la dimension climat, et notamment par rapport à la politique climatique énoncée dans le Plan Émer­gence de Madagascar, PEM, une analyse des implications économiques et financières des politiques climatiques en particulier pour la viabilité de la dette domestique et extérieure.

Cette mission d’Assistance technique s’étendra du 28 février 2022 au 11 mars 2022 en format virtuel, et du 30 mars au 15 avril 2022 en présentiel des missionnaires à Madagascar si le contexte sanitaire le permet.