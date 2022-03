Baiser à la russe

«Le maintien de la paix et de la sécurité» fut le premier objectif fondateur et prioritaire de l’Organisation des Nations unies, à sa création, en 1945. Il est symptomatique que son aïeule, la SDN (société des Nations), vit le jour au sortir de la guerre fratricide de 1914-1918, qui emporta trois dynasties européennes cousines: les Habsbourg, les Romanov, les Hohenzollern. Il ne fallait pas s’étonner que, pour conjurer les horreurs paroxystiques de la guerre de 39-45, les survivants aient voulu bâtir une «maison commune», avec la pensée, niaise ou très optimiste, qu’en y associant tout le monde, on ne donnerait à personne prétexte et alibi à amertume, rancoeurs et revanchisme.

Aussitôt pourtant, l’Assemblée générale de tout le monde, «principal organe de délibération», devra se contenter d’un rôle complémentaire, la compétence au premier chef pour assurer la paix et la sécurité internationales étant dévolue au Conseil de Sécurité où des membres permanents, forts de la bombe atomique, ont un droit de veto. L’intention était bonne, et le demeure sans doute, mais plusieurs conflits ont éclaté depuis et de nombreux génocides perpétrés, parfois à l’insu du plein gré du Conseil de Sécurité. Et de toutes manières, quoi qu’en disent les résolutions de l’Assemblée générale.

C’est bien ce que rappelle Vladimir Poutine, quand il refait l’historique des bombardements contre la Serbie, de l’invasion de l’Irak au prétexte mensonger d’armes de destruction massive, ou de la destruction de la Syrie en créant un vide au profit du terrorisme international et de l’extrémisme islamiste. L’ONU devait être ce sanctuaire de la supériorité morale. Mais, que de «mensonges au plus haut niveau étatique» ne furent pas solennellement proférés du haut de sa tribune.

Quand le dirigeant russe, légitimement nostalgique d’une grandeur passée (les nationalistes de tous les pays se reconnaîtront), constate un équilibre rompu derrière lequel il sent une volonté supplémentaire d’achever la Russie, l’Occident est-il vraiment innocent des reproches de «fatuité, arrogance, insolence»? N’était-ce pas finalement, cette tentation étasunienne de suzeraineté (que Vladimir Poutine qualifie de volonté d’hégémonie) qui avait motivé le général de Gaulle à sortir la France du commandement intégré de l’OTAN?

Certains pensent que l’Europe de la défense est née avec l’entrée des troupes russes dans le Donbass, ukrainien peut-être, russophone manifestement. Pourtant, comme déjà entrevu avec les «égoïsmes en béton» par la fermeture unilatérale des frontières nationales au sein de Schengen dans la panique du Covid, ce sont plutôt les nations qui se redécouvrent. Ainsi de l’Allemagne, géant économique et politique mais objecteur de conscience militaire, qui envisage enfin sans ce complexe contrit, post-1945 et postNuremberg, d’augmenter le budget de la défense tout en diminuant la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

D’ailleurs, pour chaque pays, la poursuite d’intérêts nationaux vitaux est-elle compatible avec la renonciation à posséder une arme stratégique au prétexte que des alliés en disposent? Une vingtaine de bombes atomiques se trouvent ainsi en Allemagne, dans une base militaire à Büchel an der Eiffel, dans la Rhénanie du Nord : appartenant aux États-Unis, elles sont à la disposition de l’OTAN, mais leur déplacement hors d’Allemagne est régulièrement débattu depuis 2012.

Au Sommet de l’OTAN d’avril 2008 (Bucarest, Roumanie), les États-Unis avaient offert un plan d’action pour l’adhésion de la Georgie et de l’Ukraine dans l’OTAN, contre l’avis de la France et de l’Allemagne qui craignaient qu’une telle annonce ne soit considérée par la Russie comme une provo­- cation. Parce que tout le monde se souvient que les États-Unis faillirent déclencher la «troisième guerre mondiale» quand l’URSS prétendait installer des missiles sur l’île de Cuba, qui se trouve à une encablure de Miami et de la Floride. Et, longtemps, l’Amérique du Sud passa pour «l’arrière-cour des États-Unis». Est-ce moral d’étiqueter ainsi des États souverains ? Sans doute pas, mais le réalisme ne peut ignorer l’existence de «zones d’influence».

Après 1870, après 14-18, après 39-45, on aurait pu penser qu’une simple paix durable entre l’Allemagne et la France était impossible. Longtemps, il s’était agi de «faire l’Europe contre l’Allemagne»: depuis l’opinion gaulliste d’une «France abaissée et d’une Allemagne grandement relevée», à propos du projet de communauté européenne de défense, jusqu’à la réticence de François Mitterrand à accepter la réunification allemande. Pourtant, c’est bien d’un «couple franco-allemand» dont on parle aujourd’hui complaisamment. À l’instar de l’accolade entre de Gaulle et Adenauer (Paris, janvier 1963) ou de la main dans la main entre Mitterrand et Kohl (Douaumont, septembre 1984), «le maintien de la paix et de la sécurité internationales» ne vaut-il pas un «baiser à la russe» avec Poutine?