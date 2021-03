Trafic de drogue – Une planque découverte à Ambondrona

Le service central des stupéfiants a porté au grand jour une planque de dealer. En effectuant une descente à Ambondrona, les limiers ont découvert une maison où des individus qui vendent et consomment de la drogue dure. Huit personnes dont trois femmes et un ressortissant étranger sont tombées dans les mailles des filets. Lors de l’opération, la police des stupéfiants a retrouvé 2,56 grammes d’héroïne et 2,98 grammes de cocaïne. Les policiers ont saisi au passage du matériel d’administration de drogue en poudre.

Des renseignements parvenus au service central de la police des stupéfiants ont déclenché l’opération. Sans tarder, les policiers ont été envoyés à l’endroit indiqué pour faire une surveillance. Leur patience s’est avérée payante. Deux femmes se sont fait cueillir vendredi après-midi vers 14 heures. Lorsque les enquêteurs leur ont tiré les vers du nez, elles les ont conduits jusqu’à la planque en question où six autres personnes ont été prises sur le fait. Les auditions des huit personnes incriminées révèlent que le ressortissant étranger serait le cerveau . Certains suspects seraient intervenus en qualité de démarcheur.