Météo – Des fortes précipitations prévues dans l’Ouest

Des fortes pluies seront prévues arroser les régions dans la côte Ouest de la grande île à partir de mercredi. Les prévisions météorologiques annoncent qu’une perturbation se présente dans la partie Ouest de Madagascar et va avoir un impact sur le temps dans cette partie. « Les régions Melaky, Boeny et les régions voisines vont bénéficier d’une forte précipitation. La population dans les zones concernées est appelée à la vigilance. Les usagers de la mer doivent suivre les informations nécessaires face à cette perturbation», annonce un prévisionniste de la météo. Mise à part la partie Ouest, cette forte précipitation s’étendra sur d’autres régions pour les prochains jours. Par ailleurs, dans la partie Nord de Madagascar, une zone de convergence intertropicale définit le temps dans cette partie. En conséquence, la pluie estivale continue sur le Nord de Madagascar. Pour les hautes terres centrales, la pluie reviendra à partir de mercredi. En revanche, pour ce jour et demain, un temps sec sera au rendez-vous. Tandis qu’une augmentation de la température sera prévue pour la partie Sud du pays à partir de mercredi. « La température maximale pourrait atteindre les 34°C. Dans les hautes terres centrales, la température maximale est de 28°C », souligne le prévisionniste.