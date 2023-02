VOLLEYBALL – SAISON 2023 – Trois compétitions internationales au programme

La Fédération malgache de volleyball ambitionne de participer à trois compétitions internationales cette saison 2023. La plus proche sera la Coupe des clubs CAVB zone 7 seniors hommes et dames. La joute régionale se déroulera du 25 février au 4 mars à Maurice. La Grande Île sera représentée par quatre clubs dont un seul chez les hommes. «Seul le GNVB1, club champion en titre, représentera le pays. Le GNVB n’enverra qu’une équipe même si le GNVB2, vice-champion national, peut y aller. Pour le cas du troisième club, Mama FC ne s’est pas engagé car le club a été dissous» explique le directeur technique national, Honoré Razafinjatovo.

Du côté des filles, trois clubs feront le déplacement, à savoir Stef’Auto, champion en titre, son vice GNVB et BI’AS, classé troisième au dernier championnat national. La version 2023 de la coupe des clubs de la zone 7 réunira vingt-quatre clubs des îles de l’océan Indien dont treize chez les hommes et onze chez les dames. L’une des compétitions majeures de l’année sera les Jeux des Îles programmés, du 25 août au 4 septembre sur le sol malgache. Les compétitions de volley-ball et de beach-volley se joueront toutes à Maha­janga. Et la troisième compéti- tion internationale sera la Coupe d’Afrique des nations seniors hommes et dames prévue vers la mi-août. Le pays hôte reste à confirmer.

Année électorale

Pour pouvoir bien préparer les équipes nationales en vue des Jeux des Îles, la Fédération a avancé les championnats nationaux. Le sommet national des seniors de première division aura lieu à Toamasina du 19 au 27 mai. Le championnat de Madagascar 2D se tiendra, pour sa part, à Antsirabe du 14 au 22 avril, en marge de la coupe de Madagascar des jeunes U14, U16 et U20.

Et pour boucler en beauté la saison, la coupe de Mada­gascar des U23 se déroulera à Mahajanga du 28 octobre au 5 novembre. Quant aux compétitions nationales de beach-volley, le championnat de Madagascar des seniors se tiendra à Toamasina les 7, 8 et 9 avril et la coupe de Madagascar les 1er, 2 et 3 décembre à Farafangana. La date butoir de la mutation prendra fin le 31 janvier et seulement deux ont été jusqu’ici enregistrées auprès de la direction technique nationale. Deux joueuses, anciennes membres de l’équipe nationale, en l’occurrence Nadya du MVBC Boeny et Fifi du Stef-auto, signent pour la prochaine saison au GNVB. La Fédération organisera son assemblée générale élective le 30 septembre.