TOURISME – Une soirée de la gastronomie en vue

Rattrapage. Après avoir complètement occulté la performance de l’équipe malgache composée de chef Lalaina Ravelomanana, des cheffes Fenosoa Rahajamalala et Bodo Rakotovao à la Coupe du monde des traiteurs disputée à Lyon le 19 janvier, les autorités se sont rachetées. Les ministres de l’Artisanat, Sophie Ratsiraka et du Tourisme Joël Randriamandranto ont accueilli la délégation hier à Ivato lors de son retour au pays. Madagascar avait fini quatrième derrière les États-Unis, la France et la République Tchèque au Salon International de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation. Un classement qui montre que Madagascar n’a rien à envier aux grands pays en matière de gastronomie. Le ministre Randriamandranto a souligné que la gastronomie peut-être un atout important pour attirer les touristes. Il n’y a pas que la flore et la faune ainsi que les plages pour séduire les touristes. La gastronomie malgache réalisée à ce niveau peut-être déterminante. Le ministre Randriamandranto a ainsi annoncé la tenue sous peu d’une soirée de la gastronomie en collaboration avec Chef Lalaina. Ravelomanana. Une façon de promouvoir la gastronomie malgache et de faire de Madagascar une destination gastronomique. L’équipe malgache a reçu les félicitations des grands chefs étoilés à l’issue du SIRHA en dépit de sa quatrième place. Les cheffes Fenosoa et Bodo remettent ainsi les couverts pour l’édition 2023.