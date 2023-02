RUGBY À XV- AFRICA WOMEN’S CUP – Une place à prendre pour la coupe du monde

Madagascar figure parmi les quatre grandes nations du rugby féminin en Afrique. « L’Africa Women’s Cup first division » qualificatif au mondial se joue au mois de mai ou juin.

Afrique du Sud, Mada­gascar, Kenya et Cameroun sont les quatre grandes nations du rugby à XV féminin du continent qui s’affronteront au mois de mai ou juin dont le lieu reste à déterminer. Madagascar s’est porté candidat pour l’hébergement. Cet affrontement entre dans le cadre de l’Africa Women’s cup first division dont l’objectif premier est le titre de champion d’Afrique. Ce championnat d’Afrique est aussi qualificatif au mondial dont le seul vainqueur représentera l’Afrique en coupe du monde.

Malagasy Rugby prend au sérieux ce championnat d’Afrique et par l’intermédiaire de ses ladies Makis ne compte pas faire une simple figuration. « Les joueuses de rugby à VII de Madagascar, ladies Makis ont déjà ouvert la voie pour la coupe du monde de l’Afrique du Sud l’année dernière. Il est temps pour le rugby à XV féminin malgache de franchir un nouveau palier

pour suivre les traces des ladies Makis de rugby à VII », confie Antsoniandro Andrianorosoa, Dtn de Malagasy Rugby.

Sur le papier et au classement, l’Afrique du Sud occupe la première place, Madagascar en deuxième position suivi par le Kenya troisième et le Cameroun quatrième. Sur le terrain, tout peut arriver. Et le Dtn de Malagasy Rugby de continuer: « Les joueuses malgaches ont déjà commencé la préparation de l’Africa women’s Cup. Nous avons déjà entamé la deuxième semaine de la préparation qui durera trois ou quatre mois. Les deux équipes nationales malgaches de rugby à VII et à XV s’entrainent ensemble car c’est à partir de ces joueuses que nous allons choisir les pensionnaires de deux équipes nationales ».

Prêt pour l’hébergement

Malagasy Rugby a déjà proposé à Rugby Afrique son désir d’héberger à Madagas­car ce « Africa Women’s Cup » et « l’aval de Rugby Afrique a été déjà acquis en faveur de l’organisation de ce championnat à Madagascar », selon l’explication de Malagasy Rugby. Jouer à la maison est toujours un avantage pour le pays hôte car en dehors des dépenses colossales pour le déplacement à l’extérieur (billets d’avion, frais d’hébergement et restauration, assurance…), l’appui du public est un atout non négligeable.

Les ladies Makis sous la direction du coach Mamy Andriamaro s’entrainent quatre fois par semaine au stade d’Andohatapenaka et l’entrainement s’intensifie au fil des jours. « Le rugby malgache est déjà placé au-devant de la scène en Afrique, nous avons déjà goûté au mondial, donc l’enjeu est de taille pour nos représentantes. Il faut travailler dur et intensément car nous n’avons aucun droit à l’erreur. Il faut être prêt au jour J et ce seront les plus en formes qui iront défier les trois nations africaines à savoir l’Afrique du Sud, le Kenya et le Cameroun », confie Mamy Andriamaro.