OLYMPIADE DES JEUNES CHEFS – Orlando Randriamihaingo prêt pour le second tour

Après avoir assuré les trois épreuves de la première phase de l’Olympiade des jeunes chefs hier, Orlando Randriamihaingo est optimiste pour la suite du concours.

Un sans faute. Lors de la journée d’hier, Orlando n’a rencontré aucun problème dans l’accomplissement des épreuves imposées par le jury. Avec les 3h 30 mn passées en cuisine, il a pu réaliser à la perfection le test sur le découpage des légumes, le plat végétarien ainsi que la tarte au citron. Ses confrères de l’Institut supérieur Vatel sont confiants sur les compétences de leur meilleur élément. Selon Élodie Ramanantsoa, l’assistante de direction de Vatel, Madagascar est en mesure de rivaliser avec d’autres pays en termes de cuisine. « Orlando Randriamihaingo possède déjà une expérience dans le monde culinaire, avec les trois années d’études qu’il a passées chez Vatel. La pratique est une tâche journalière pour nos étudiants, en plus d’un stage effectué en France en deuxième année. Avant de partir en Inde, il a décuplé ses heures d’entraînements avec son mentor, Chef Lalaoarisoa Guy Ralaizamary, qui a aussi un grand potentiel en art culinaire » ajoute t-elle.

En attente du résultat

Après la dure matinée d’hier, les participants se sont regroupés dans la ville de Kolkata vers l’après midi. Aujourd’hui, les membres du jury feront une délibération et annonceront le classement des 55 candidats afin de les départager dans les trois catégories. Les dix premiers du classement obtiendront les tickets pour la finale. Pour le second tour, ils seront testés sur la préparation des plats d’omelette à la française, de crevettes royales ainsi que la tarte tatin, pendant 3h 30mn. Les dix seconds du classement prépareront deux omelettes françaises identiques avec concassé de tomates classiques et herbes, en plus des plats de crevettes royales, pour disputer le trophée de l’assiette. Les 35 restants qui n’atteignent ni la grande finale ni le trophée d’assiette auront la possibilité de participer au défi culinaire du Dr Bose. Les concurrents doivent préparer un plat à partir d’un nombre limité d’ingrédients et d’équipements

mystérieux en 45 minutes. La grande finale se tiendra dans la ville culturelle de Kolkata jusqu’au 4 février.