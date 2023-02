MÉTÉO – Une zone de cyclogenèse probable sur le centre de l’océan Indien

La saison cyclonique bat son plein. Une zone de cyclogenèse sur le centre de l’océan Indien sera probable, vers la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine, selon la direction générale de la Météorologie, dans la prévision de la tendance hebdomadaire, qui couvre la période du 31 janvier au 5 février. « Pour les cinq prochains jours, il n’existe pas de risque d’activité cyclonique à Madagascar. C’est vers la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine que nous pourrons affirmer s’il y aura une formation de cyclone ou pas. », a renchéri Lahatra Mampionona, prévisionniste, hier. Cette saison cyclonique s’annonce calme, selon les prévisions météorologiques. Zéro à deux cyclones pourraient atterrir sur nos côtes, tandis que quatre pourraient intéresser Madagascar, selon les prévisions du début de cette saison. Le premier cyclone est déjà passé et a laissé des dégâts importants. Une trentaine de morts, plusieurs milliers de sinistrés, plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et routières détruites, selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC). En attendant l’évolution de cette zone de cyclogenèse, le temps sera sec sur la partie Sud de l’île. Les orages estivaux se décaleront vers le Nord/Nord-Ouest et Centre Ouest à compter de ce jour. Un temps nuageux avec un risque de pluies alizéennes seront prévus sur l’ensemble de la partie Est. Ces pluies seront plus marquées sur le centre Est.