La philosophie du pipi

Mille et une choses nous ont sûrement étonnées dans le comportement humain durant la pandémie de la Covid-19. Face à la frayeur de l’apocalypse, les humains sont vraiment surprenants. Pour preuve, la ruée vers les papiers toilette chez de nombreux consommateurs dans plusieurs pays occidentaux. Nous avons vu des gens se battre pour avoir le dernier paquet ou qui en amassaient des tas dans leurs caddies. Pourquoi des gens ont-ils eu cet instinct d’achat compulsif ?

Le professeur Steven Taylor, expert en psychologie des pandémies à l’Université de la Colombie-Britannique avance plusieurs théories notamment le fait que les humains s’imitent et que lorsqu’une personne commence à agir de manière effrayée, ça peut devenir contagieux surtout dans un contexte particulier de peur et d’impuissance.

D’une manière très primaire tout animal, dont l’homme, évite à tout prix les maladies possibles de l’autre. L’achat excessif des papiers toilettes étaient donc en prévision d’une possible rupture à la maison et qui éviterait ainsi de sortir, de devoir avoir des interactions sociales qui signifieraient des possibilités d’attraper les maladies [Corona virus] de l’autre. Ce qui est tout aussi intéressant dans les explications des experts en comportement c’est que certains êtres humains voyaient les papiers toilettes comme un symbole de sécurité.

Suivant le professeur Taylor, les gens ont tendance à croire que les gros problèmes demandent de grandes solutions. Pourtant, les autorités sanitaires ont

« juste » apporté comme LA solution la plus efficace le port des masques et le lavage des mains. Aussi, dans la conscience des gens, ils ont un gros problème et on leur offre une petite solution. De plus, une solution accessible à presque tout le monde contrairement au fait que face à une maladie si grave, les riches devraient avoir des « avantages » car ils peuvent se le permettre.

Revenons à notre titre d’aujourd’hui. Basiquement donc, la relation des hommes avec les toilettes sont assez particuliers et expriment ainsi une certaine mode de penser et d’être. Pour notre part, nous avons développé la théorie du pipi qui peut se résumer ainsi: « Montre-moi tes toilettes et je te dirais qui tu es ». Cette théorie s’applique aussi bien aux personnes, aux familles, aux groupes, à des institutions, etc.

N’avons-nous pas souvent entendu l’expression que pour savoir si un restaurant est bien, il faut aller voir les toilettes avant tout. La philosophie des toilettes, si on peut l’appeler ainsi aussi, montre la relation des personnes avec elles-mêmes, ce qu’elles sont, ses valeurs, ses priorités, ce qu’elles pensent. Dans un établissement, cela fait paraitre l’esprit de groupe autant que le respect de chaque individu, l’état de la discipline, le respect mutuel et le sens du bien commun.

Ainsi, par la théorie du pipi nous pouvons rapidement faire l’analyse de la situation de tous ces aspects dans notre société. D’une part, on pourrait parler du fait qu’un grand nombre de personnes et de foyers malgaches n’ont pas encore de toilettes. Mais ce qui nous intéresse le plus est l’état des toilettes dans les bâtiments administratifs en général. Kamikaze celui qui a la force d’aller demander les toilettes ouvertes à tous dans n’importe quel ministère de ce pays. N’ayez surtout pas mal au ventre dans les hôpitaux ou les commissariats de police. Retenez-vous autant que possible dans les universités. Les hommes pourraient encore tirer à côté sans trop y entrer mais pour les femmes, c’est à vos risques et périls.

Cette situation nous a toujours interpellées. Pourquoi c’est aussi dégueulasse ? Quid de la santé des personnes qui travaillent dans ces lieux. Comment font les femmes policières qui sont des fois de garde durant des jours ? Comment font les professeurs et les étudiants (surtout les professeures et les étudiantes) à l’université d’Antananarivo avec ces toilettes qui ressemblent plus à des niches de maladies que des sanitaires.

Avons-nous perdu tout sens du bien commun, du respect de soi et d’autrui ? Est-ce que nos esprits sont aussi sales que ces toilettes pour ne pas voir que quelque chose ne tourne pas rond ? « Montre-moi tes toilettes et je te dirais qui tu es ». Une prise de conscience collective et des mesures sanitaires d’urgence doivent se tenir très vite.