FOOTBALL – PARTENARIAT – Jet Kintana et Taptap Send main dans la main

Les clubs en lice à l’Orange Pro League attirent de plus en plus les bailleurs. La société Taptap Send devient l’un des partenaires majeurs du club élite Jeune Étoile de Tana-Kintana. Séduite par son projet de développement du football, la société, œuvrant dans le domaine financier, avec comme activité le transfert d’argent international depuis l’Europe et l’Amérique du nord vers Madagascar, via une application, a décidé d’apporter son soutien au club. Le partenariat va durer une année. Le club revêtira désormais lors de ses matches les maillots floqués au-devant du logo de Taptap Send. Le club offrira pour sa part une grande visibilité lors des matches et sur ses différents supports de communication. «Toutes les personnes qui recevront pour la première fois de l’argent via l’application bénéficieront d’un bonus de 10 euros au code promo «Kintana». D’autres opérations seront lancées tout au long de la saison» informe Oelitiana Mathieu, cofondatrice et responsable de Taptap Send. Les deux parties n’ont pas voulu dévoiler le montant du financement car «il est encore difficile d’évaluer les actions de soutien» souligne Tojo Rabe, business developper de Jet Kintana. Depuis sa création en janvier 2020, Jet Kintana, fusion de deux clubs Jet Mada et Kintana Acadé­mie, parie sur la jeunesse composée en majorité de pépites issues de son Académie ou détectées dans les tournois de football dans les quartiers de la capitale. L’Académie encadre actuellement cent-cinquante jeunes et Jet Kintana compte pour sa part quatre-vingt-dix licenciés répartis en trente élites, trente réserves et trente espoirs. Le club, qui évolue dans la conférence sud de l’OPL, occupe après la quatrième journée la troisième place du classement, derrière CFFA et Zanakala FC, tous les trois crédités de 7 points.