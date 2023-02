FOOTBALL – CHAN – Les Barea s’inclinent avec les honneurs

Les Barea se sont inclinés 0 à 1 devant les Lions de la Téranga sénégalais hier au stade Nelson Mandela à Alger. Madagascar jouera vendredi le match pour la troisième place contre le Niger.

Les Barea n’ont pas démérité et sortent par la grande porte. Les Lions de la Téranga du Sénégal sortent leurs griffes dès l’entame du match avec un pressing haut étouffant. Les académiciens sénégalais écartent les hommes de Romuald Félix Rakoton­drabe dit Roro sur le score de 1 but à 0 lors de la deuxième demi-finale de la septième édition du championnat d’Afriques des nations réservé aux joueurs locaux, hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger.

Le jeune attaquant âgé de 18 ans de 1,82m, Papa Diallo marque l’unique but de la victoire sénégalaise dès la 5e minute de sa tête, servi du côté droit par Malick Mbaye. Les protégés du coach Papa Thiaw ont su gérer leur émotion tandis que les Barea ont été sous pression, ainsi beaucoup de pertes de balle ont été enregistrées côté malgache. Les Sénégalais ont, en fait, un jeu académique rapide avec pressing haut.

Le portier Nina Rakoto­asimbola a sauvé pas mal de tentatives sénégalaises en boxant entre autres la frappe devant but du même Diallo (12e) et le coup de tête de Moussa Ndiyaie dégagé par une claquette (26e) ou aussi le tir de Lamine Camara par une belle parade (35e). Une faute commise par le défenseur Sané sur Jean Yves dans la surface n’a pas été sifflée alors que la VAR l’a bien affirmée sur différents angles (45e).

Réveil tardif

Les Barea subissent toujours au retour des vestiaires. Nina a su limiter les dégâts, enchaine des anticipations dont la frappe de Malick, de Papa Diallo qui a pu éliminer trois défenseurs sur le flanc gauche, le tir de Sheikh Diyaie percute la barre transversale et la tentative de lobe de Malick repoussée. Un but tout fait a été également raté par l’attaquant Sheikh Diouf, échappé entre Berajo et le capitaine Tantely puis a éliminé Nina mais a envoyé le ballon au petit filet (70e).

Le réveil a été tardif, les Barea remontent la pente lors des dix dernières minutes, Rojolalaina Andriaman­jato manque le but de l’égali- sation, servi par Onjaniaina Patrick Hasinirina (79e). La deuxième occasion malgache a été le tir en puissance de Dax Arohasina Andriami­rado, arrêté par un défenseur sénégalais (81e). Papa Diallo manque lui aussi le but du KO sénégalais. Seul face à Nina, il a envoyé le ballon trop haut (83e).

«La défaite fait toujours mal. Les Sénégalais ont marqué leur but précocement et ça a pris du temps pour les joueurs de revenir au match. Heureuse­ment que Nina a pu arrêter pas mal d’occasions sénégalaises. Nous avons perdu, c’est le foot et nous admettons cette défaite» reconnait le coach Roro en critiquant en même temps le coup d’arbitrage car Madagascar a dû obtenir un penalty.

Le Sénégal revient de loin après sa dernière participation au Chan en 2011 et se rapproche d’un doublé inédit après avoir ravi la Can l’an passé. Les Lions de la Téranga joueront la finale ce samedi 4 février contre les Fennecs algérien à domicile. Les Barea joueront quant à eux en match pour la troisième place contre les Mena du Niger ce vendredi. «Nous tacherons de faire mieux car ce sera mieux de se hisser sur le podium» conclut-il.

Programme

3 février (3e place)

22h: Madagascar-Niger (Oran)

4 février (Finale)

22h30: Algérie-Sénégal (Alger)