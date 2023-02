FARAVOHITRA – Un centre social catholique cambriolé

Un cambriolage a été signalé dans un centre social catholique, à Faravohitra. Deux auteurs de l’acte ont abandonné leur butin à Ambohijatovo en fin de semaine passée.

Dieu merci ! Les prêtres d’un centre social catholique à Faravohitra sont venus récupérer leurs biens volés, puis retrouvés par la police du commissariat de la Sécurité publique du premier arrondissement (CSP1), en fin de semaine dernière.

Deux cambrioleurs ont opéré, inaperçus, dans leur établissement, le jeudi 26 janvier, entre 17 heures et 18 heures. Ils ont rassemblé vingt chaises en plastique laissées à l’extérieur d’un espace, destinées au repos, une dinde, un poulet, une bicyclette et un rouleau de tuyau. Ils sont repartis avec le butin sans se faire remarquer.

Les policiers, responsables du centre-ville, faisaient des rondes comme d’habitude.

Constaté

Il était exactement 3h39 du matin, vendredi, quand ils ont repéré à Mandrosoa-Ambohijatovo, près de l’église adventiste, deux inconnus coltinant des objets un peu longs.

Les quidams ont jeté par terre leurs charges dès qu’ils ont vu les forces de l’ordre s’arrêter. Ils ont pris leurs jambes à leur cou en empruntant les labyrinthes obscurs du quartier.

Les patrouilleurs se sont rendu compte qu’il s’agissait de voleurs. Ils ont emporté les biens et les volailles abandonnés au commissariat. Ils ont ensuite informé les comités de tous les fokontany de la circonscription au cas où le propriétaire y résiderait.

Le personnel du centre social n’a constaté la disparition des chaises que le lendemain matin, lors du ménage. Un responsable a alors prévenu la police du troisième arrondissement, à Antaninandro.

Un échange de renseignements entre les deux commissariats a permis de savoir que les objets retrouvés à Ambohijatovo appartiennent au centre. Les religieux ont complimenté la police pour sa belle action. Ils sont rentrés avec la totalité de leurs biens.

L’équipe judiciaire du CSP1 a essayé d’identifier les auteurs du cambriolage, mais jusqu’ici, elle travaille avec de maigres indices. Les voleurs n’ont laissé aucune trace. La filature n’a rien donné non plus.