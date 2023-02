DEMI-FINALES – L’Algérie cartonne et file en finale

Les Fennecs aux anges. Comme à l’entraînement, les Algériens ont pulvérisé les Mena du Niger sur le score de 5 buts à 0 hier lors de la première demi-finale du championnat d’Afrique des nations au stade de Miloud Hadefi d’Oran, match joué à guichet fermé. À domicile, devant trente-neuf mille spectateurs, la formation hôte a pris le dessus dès l’entame de la rencontre pour mener 4 à 0 à la pause. Les Nigériens ont paniqué face aux incessantes attaques étouffantes de l’équipe hôte. Dans un cafouillage dans la surface, le défenseur des Fennecs, Ayoub Abdelaoui a marqué le premier but de sa tête (15e). L’attaquant Aimen Mahious a réalisé par la suite un doublé, en seulement dix minutes. Recevant un centre en profondeur, Mahious a frappé en puissance à l’entrée de la surface pour placer la balle dans la lucarne au premier poteau (23e). Le portier nigérien Mahamadou Djibo n’arriva pas, par la suite, à arrêter le coup franc transformé par le même attaquant Mahious (33e). Le quatrième but est arrivé juste avant la pause, un corner piqué de la tête du défenseur Belaid, dévié par le capitaine des Mena, Abdoulaye qui marquait contre son camp (43e). Au retour des vestiaires, après quelques tentatives, les protégés du sélectionneur nigérien, Haruna Doula, se sont rebellés et ont eu leur première occasion, un tir de loin de Mohamed au premier poteau, repoussé par le gardien de but algérien Chall (63e). Soufiane Bayazid inscrivait le cinquième but, sifflé initialement en position d’hors-jeu mais après vérification sur la VAR, le but a été accordé (83e). L’Algérie est donc la première équipe qualifiée pour la finale qui se jouera au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger le samedi 4 février. Ce sera la première finale pour les Fennecs en CHAN.