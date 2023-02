DÉGÂTS CHENESO – Trente-trois décès répertoriés

Le dernier bilan journalier du BNGRC annonce trois nouveaux décès lors du point de situation hier. Au total, trente-trois personnes sont mortes après le passage de Cheneso dans la Grande île. Le bilan s’alourdit avec ces décès supplémentaires. Jusqu’à hier une vingtaine de personnes étaient introuvables. Madagascar enregistre quatre-vingt-dix mille huit cent soixante- dix sinistrées. Trente-quatre mille personnes sont déplacées et réparties dans cent quinze sites d’hébergement, dont soixante-six sont libérés. Vingt-six mille cases ont été déplacées dans cent quinze sites d’hébergement. Mille cases ont été détruites et dix-sept régions sont affectées. De nombreux élèves sont privés de salles de cours. Près de vingt-deux mille élèves sont affectés après la destruction ou l’inondation de leurs salles de classe par les eaux. On en trouve la plupart dans la région Analanjirofo où quatre-vingt-huit établissements scolaires sont touchés et trente-cinq établissements inondés. La région Boeny figure également parmi les victimes en termes d’éducation puisque soixante-dix établissements scolaires ont été signalés et quarante-quatre salles sont complètement détruites. Les inondations sont encore localisées dans les zones Ouest de la grande île, particulièrement dans la région Boeny. Des sites sont encore opérationnels au niveau du district de Marovoay, Ambatoboeny ou Mahajanga II. Ailleurs, le BNGRC indique que les zones IPC3 sud-est méritent une attention particulière, notamment du fait de la coupure des routes et des voies d’accès. Cette situation pourrait avoir un impact sur les interventions dans les zones enclavées.