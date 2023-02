BILLARD – COMBAT DES MAITRES – Danny Rahary conserve son titre

Premier tournoi, première victoire. Le mondialiste et plus titré du pays, Daniela Raharinavalona de l’In Square BC démarre à merveille la saison. Danny, vainqueur de la précédente édition, conserve le sacre en s’imposant par 7 à 3 en duel final contre un autre mondialiste, Njaranirina Yves Ramiaramanana de l’EBC Toamasina lors de la 3e édition du tournoi «Combat des Maitres» ce week-end à l’Atmosphère Billard club à Antanimena. Zava Garein du club One More complète le podium. Cette compétition inaugurale de la saison a réuni soixante-quatre joueurs de la capitale ainsi que d’autres régions. La phase éliminatoire s’est étalée du 25 au 28 janvier et la phase finale ce dimanche. «Ce genre de tournoi me sert de préparation au prochain championnat du monde au mois de mai. Nous sommes invités après notre exploit de l’an passé. Je tiens ainsi à solliciter dès maintenant les soutiens de toutes parts car nous prendrons nous mêmes en charge le déplacement pour une telle sortie» souligne Danny Rahary. L’intouchable vainqueur du Madagascar Blackball Masters, a effectué la meilleure performance et meilleur parcours au Mondial Blackball d’Albi en octobre 2022. Il a échoué en quarts de finale devant le multiple champion d’Europe, le Français Christophe Lambert. Le prochain championnat du monde se déroulera du 27 mai au 7 juin Agadir Maroc.