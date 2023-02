ANOSISOA – Une surcharge cause un incendie

La panique s’est emparée des habitants d’Anosisoa-Ambohimanarina, hier matin. Un incendie s’y est déclaré et a dévoré deux poteaux et les câbles électriques surplombant un kiosque. Le toit de celui-ci s’est également enflammé. Deux voitures légères et deux scooters se trouvaient très proches de l’embrasement. Ils ont immédiatement été déplacés, autrement les pertes auraient été énormes. Un fil est d’ailleurs tombé et continué à se consumer sur le sol. Les témoins oculaires ont appelé les secours et la Jirama à intervenir. Les sapeurs-pompiers d’Ambohi­manarina y sont arrivés avec leurs autopompes peu de temps après l’alerte. Deux transformateurs interdépendants sont accrochés sur l’un des poteaux. Le premier ayant une puissance de 160 kilovoltampères (kVA) était surchargé, alors que l’autre, 100kVA, n’arrêtait de l’alimenter. C’est ce second qui a explosé, vers 7h20. L’incendie a provoqué une coupure de courant dans quelques quartiers. La Jirama s’est dépêchée de rétablir l’électricité en prévision de la diffusion du CHAN.