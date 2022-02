Supports technologiques – Meilleur revendeur HP décerné à NextHope

Une belle récompense. « La société MC3 – distributeur officiel de la marque HP (Hewlett Packard) à Mada­gascar – a remis à NextHope le certificat de meilleur revendeur HP pour l’année 2021. Cette distinction, déjà obtenue à de nombreuses reprises, lui confère le statut de référence incontournable en termes de solutions réseau et de client computing HP » annonce avec une certaine fierté Lyna Rakotoarisoa, Chief Sales Officer.

À titre de rappel, en 2015 la marque Hewlett-Packard (HP) s’est scindée en deux. Hewlett-Packard Enterprise (HPE) se dédie aux équipements d’infrastructure réseau et data center. Quant à Hewlett-Packard Inc (HPI), elle se spécialise dans les équipements End point (Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes…).

Cette consécration s’est déroulée au Novotel d’Alarobia, en compagnie d’autres revendeurs HP présents à Madagascar ainsi que de l’équipe MC3.

Présent dans les îles de l’océan indien, l’océan pacifique, l’Afrique de l’Ouest et Centrale et l’Algérie, MC3 est un distributeur de la marque HP de très grande renommée. En obtenant le prix du meilleur revendeur HP par son intermédiaire, NextHope confirme ainsi sa position de leader en tant qu’intégrateur de grandes infrastructures informatiques et conforte également sa position de marque de confiance au sein du domaine de la micro-informatique – une offre que la société propose depuis l’année 2016.

« Dans l’objectif de proposer des solutions aux normes internationales, NextHope a toujours privilégié la collaboration avec les canaux de distribution officiels. Par ailleurs, en plus des trophées qu’elle obtient régulièrement au niveau de ces entités, la société investit énormément dans l’obtention de partenariat constructeur avec d’autres marques telles que Cisco, VMware, Fortinet, Microsoft, Jabra…. » précise Lyna Rakotoarisoa.

Ces qualifications sont à la source des réussites techniques et commerciales des départements dédiés à la micro informatique et réseau de NextHope, et ont permis de soutenir sa place de leader dans ce secteur où la plupart des acteurs concurrents sont présents depuis une vingtaine d’années.

En ce qui concerne la marque HP, MC3 et NextHope recommandent fortement les entreprises à bien vérifier l’authenticité des offres en s’enquérant des autorisations provenant et signées par HP Inc et HP Enterprise.