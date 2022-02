Ressources naturelles Mahajanga 2 – Transfert de gestion aux groupements de base ou VOI

Les deux fokontany d’Ankazomenavony et Ampahazony situés dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga 2, ont consenti des efforts dans la gestion des ressources renouvelables. Ils ont ainsi pu produire 240 000 jeunes plants, des acacias et des tamariniers, sans l’appui de partenaires, pour réhabiliter les zones à gérer.

C’était dans cette optique, que la Direction interrégionale de l’environnement et du développement durable de Boeny- /Betsiboka a transferé la gestion de 383 ha de superficie pour les VOI Lovainjafy à Ampahazony et 183 ha aux membres des VOI Vonona à Ankazomena-vony.

Une convention a été signée entre les deux parties samedi dernier en présence des autorités dont le gouverneur de la région Boeny, le député élu dans le district de Mahajanga 2 ,ainsi que les fokonolona et le directeur de l’Environnement de Boeny/Betsiboka.

Ils seront désormais les seuls à pouvoir pénétrer et gérer les ressources naturelles dans cette station forestière car ils sont en possession d’une autorisation.

« Il est encourageant de voir l’engagement de ces groupes de base à Ampahazony et Ankazomenavony, il est donc juste que le transfert de la gestion des ressources naturelles renouvelables leur revienne. . Si nous le faisons tous, il est certain que bientôt Madagascar sera recouvert de forêts. Les membres du Groupement de base ou Vondron’olona Ifotony (VOI) et les gens la communauté ont pris conscience de l’importance de protéger l’environnement et de prendre soin de leurs enfants et petits-enfants. Désormais, ceux qui sont tentés de détruire ces plantations seront poursuivis et ils seront incarcérés pour la destruction de jeunes arbres et l’exploitation forestière sans autorisation», a déclaré le directeur de la DIREDD Boeny, Ihando Andrianjafy.