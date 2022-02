Région Diana – Des aspirations invariables sur la décentralisation

La décentralisation a toujours fait partie des promesses des régimes successifs. Depuis les années 90, ce sujet n’a cessé d’être mis sur la table et était un leitmotiv de campagne électorale, mais sa mise en œuvre n’a jamais été concrète.

Province autonome, fédéralisme, décentralisation effective, maintenant décentralisation émergente, chacun a eu sa propre façon de l’appeler mais les aspirations des populations dans les régions restent les mêmes. Il s’agit de la déconcentration, traduite généralement par transfert des compétences et des ressources pour que tout ne s’accumule pas dans la capitale. Une politique de gouvernance qui crée toujours la haine ethnique.

Différents schémas ont été proposés allant d’un simple transfert de pouvoir au profit des collectivités territoriales décentralisées ou encore des provinces autonomes au fédéralisme. Malgré le fait que la Constitution de la quatrième République consacre plusieurs articles sur ce sujet , notamment en ses articles 139 à 160 lesquels traitent l’organisation territoriale de l’État, la loi 2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux régions, la loi 2014- 021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’État, la loi organique n° 2014- 018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités

Territoriales Décentralisées (CTD) ainsi que la gestion de leurs propres affaires, le développement réel semble être encore utopique. Les collectivités territoriales ont du mal à assurer leur destinée. Les décisions prises ne reflètent pas la réalité dans les provinces. L’effectivité du transfert de pouvoir n’est donc qu’illusoire.

Collecte des idées

« Que le régime actuel prouve sa volonté sur l’effectivité de la décentralisation, nous on l’attend impatiemment. Que la politique ou la décision prise reflète vraiment la réalité dans la région», a réagi le maire Jean Luc Djaovojozara avec son franc parler .

Maintenant, le régime actuel prône à son tour la décentralisation émergente, comme inscrite dans la vision IEM ou Initiative Emergence Madagascar, Axe-13. Et dans l’engagement n°12 la Politique Générale de l’État. Une réforme d’envergure, structurante et ambitieuse.

Ainsi, la Lettre de Politique de Décentralisation Emergente, Loi n°2021-011 du 18 août 2021 fait de la décentralisation le moteur de l’émergence de Madagascar et est considérée comme instrument politique pour opérer le changement de paradigme souhaité en matière de mise en œuvre de la décentralisation à Madagascar. Ce changement mettra en place les CTD autonomes et responsables du développement de leurs territoires.

Suivant cette lettre , le processus de décentralisation envisagé ne consiste pas seulement à des transferts des compétences , des responsabilités , des pouvoirs et des ressources du niveau central à des niveaux intranationaux , mais implique également une appropriation politique et sociale de la démarche.

Comme dans toutes les régions , une première séance de travail du comité technique de la région Diana, présidée conjointement par le Préfet et le Gouverneur, s’est tenue la semaine dernière à l’Hôtel de la Poste en vue de collecter des inputs et des données nécessaires à l’élaboration du Programme national de la décentralisation émergente, suivie des concertations préalables.

Car réformer implique de dialoguer, d’expliquer, pour que les objectifs soient partagés par tous, des représentants des forces vives de la région se sont réunis pendant deux jours pour examiner les six axes stratégiques de la Lettre de Politique de décentralisation Emergente. Le débat était houleux avec les constats des vécus des régions suite à la centralisation du pouvoir. Mais, ils sont unanimes pour défendre l’idée basée sur un transfert effectif de compétences et de ressources, mettant un accent particulier sur la déconcentration et la décentralisation des budgets de l’Etat au niveau territorial afin que les CTD soient en mesure de délivrer des services publics locaux de qualité.

« Le moment est venu pour nous de la région de se concentrer sur le transfert des compétences et des ressources, des aspirations depuis des lustres. Maintenant, le pouvoir actuel a osé mettre en place le cadre juridique de la décentralisation émergente. Donc c’est déjà une étape importante. Et soyons objectifs», a lancé le Gouverneur Daodo Arona Marisiky