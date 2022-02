MICC – FIVMPAMA : Soutien réciproque

Entre le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, et le Fivmpama ( le groupement du patronat malgache) la relation devrait couler de source. Pour la simple raison que pour une fois, le ministre est issu du sérail en l’occurrence l’entrepreneur Edgard Razafindravahy.

Il connaît bien le milieu et vit les mêmes réalités que les membres du Fivmpama. Ainsi la rencontre entre les deux parties hier au Vaniala Antsakaviro ne pouvait être que positive. Et bien évidemment le climat des affaires était au centre des discussions.

Le redressement fiscal dont font l’objet la plupart des entreprises et sociétés était inévitable. Le président du Fivmpama, Rivo Rakotondrasanjy compte sur Edgard Razafindravahy pour être le porte-parole des entrepreneurs au niveau du gouvernement et vis-à-vis du ministère de l’Economie et des finances.

Le ministre quant à lui a proposé un début de solution avec la mise en place d’un organe facilitateur. « Je vous invite à venir et on facilitera le processus pour les entrepreneurs malgaches » a-t-il recommandé avant de lancer un appel aux entrepreneurs. « Il est temps que nous travaillions ensemble pour promouvoir les entreprises locales, transformer les produits nécessaires au quotidien pour en finir avec l’importation et augmenter la production locale ».

Beaucoup de secteurs d’activité restent exploitables comme la riziculture, l’huilerie, la sucrerie, la cimenterie… « Les entrepreneurs malgaches peuvent le faire. J’en suis convaincu » a-t-il rassuré.