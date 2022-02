Les 25 meilleurs jeux Android gratuits en Action genre

Vous recherchez les meilleurs titres de montée d’adrénaline auxquels vous pouvez jouer sur votre téléphone ou votre tablette ? Aujourd’hui, nous allons parler des meilleurs jeux d’action pour Android ! Qu’est-ce qu’un jeu d’action ? Nous voyons souvent des jeux auxquels on donne cette description, mais qu’est-ce que cela signifie, exactement ?

Il ne s’agit pas d’un genre spécifique. Dans la section consacrée à ce genre dans le Google Play Store, vous trouverez toutes sortes de jeux de tir, de beat-’em-ups, de plateformes et de jeux d’arcade. Le terme signifie quelque chose de beaucoup plus viscéral.

Pour dire les choses un peu plus crûment, si vous prenez votre pied virtuellement à travers une forme d’ adrénaline en temps réel, alors vous jouez probablement à un jeu. Cela ne réduit pas vraiment les choses, n’est-ce pas ? Heureusement, nous avons une liste pratique de jeux Android exceptionnels pour vous aider.

Pour compiler cette liste de jeux, nous nous sommes tournés vers Catherine Morel. Elle est également l’auteur d’un projet web non moins réussi dans le secteur des jeux de hasard en ligne – FRcasinoSpot. Nous lui avons demandé de rassembler les meilleurs jeux Android et d’en donner un bref aperçu. Ces jeux sont adaptés à tous les Malgaches qui utilisent des smartphones basés sur le système d’exploitation Android.

25. Brawl Stars

Éditeur : Supercell

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action, Multijoueur, Shooter

Un grand jeu qui déplace l’attention des joueurs vers des batailles qui se déroulent dans une arène colorée à l’apparence de bloc. Cette bataille royale est très engageante et excitante et permet même aux joueurs de faire preuve de créativité en concevant leur propre arène.

24. Downwell

Développeur : Moppin

Disponible sur : iOS + Android + Steam

Genre : Action, Plate-forme

Dans Downwell, vous ne tirez pas seulement pour détruire les méchants, vous tirez pour bouger. C’est une tournure ingénieuse dans un jeu ingénieux, qui vous ramène aux anciennes machines d’arcade où vous tiriez à fond (pas littéralement).

Bien qu’il soit assez simple en termes de graphismes, jeu laisse plus qu’assez de place pour que l’action palpitante se mette en marche.

23. BackFire

Disponible sur : iOS + Android

Une variante fascinante du jeu de tir d’arcade qui célèbre le noble jeu d’arrière-garde, alors que vous cherchez à échapper à vos adversaires tout en leur tirant dessus.

La palette de couleurs de ce jeu est fascinante, et les niveaux deviennent rapidement difficiles à atteindre. Si vous voulez un jeu qui ne laisse aucune place à l’erreur et qui met au défi votre capacité à suivre les commandes, essayez-le !

22. Immortal Rogue

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action

Un hack and slasher roguelike vraiment génial que vous pouvez jouer en solo, mais qui ne manque pas de stratégie ni de profondeur. C’est un jeu avec des cerveaux aussi bien que des muscles. L’élément stratégique ajouté offre au jeu assez pour vous donner quelque chose à attendre avec impatience à chaque moment qui passe, et les graphiques rendent le jeu extrêmement agréable à faire.

C’est un jeu sous-estimé, et si vous y jouez, vous en tomberez rapidement amoureux. C’est un excellent jeu d’action Android que nous vous suggérons d’essayer sur votre tablette – plus l’écran est grand, mieux c’est !

21. Super Starfish

Editeur : Protostar

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Course sans fin

Un jeu délicieusement détaillé qui combine des graphismes colorés avec l’univers et les mers. Cela semble fou, mais c’est tellement amusant que vous n’arriverez pas à croire que quelqu’un a réellement pensé à ce concept.

C’est un jeu très captivant, agréable à l’œil, qui vous permet de faire grandir et de développer votre propre space-quarium.

20. Guns of Boom

Editeur : Game Insight

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Tireur d’élite

Sans aucun doute, l’un des rois des FPS en ligne sur mobile, Guns of Boom affine le format FPS pour le jeu mobile sans perdre son côté compétitif. Certains diraient qu’il s’agit d’un Team Fortress mobile, et ils n’auraient pas tort ! Il entre certainement dans la catégorie des meilleurs jeux Android !

Alors qu’il a beaucoup de joueurs et quelques visuels lisses, le jeu a également quelques personnalisations amusantes et une approche PvP très dynamique.

19. Call of Duty Mobile (2019)

Développeur : Tencent

Éditeur : Activision Blizzard

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Tireur d’élite

Il y a déjà eu des jeux Call of Duty sur mobile, mais c’est le premier qui soit vraiment digne de la série de FPS sur console et PC. C’est l’un des meilleurs jeux de tir multijoueurs et l’un des meilleurs jeux d’action pour Android.

Bien sûr, si vous êtes déjà un fan de FPS, il y a de fortes chances que vous sachiez tout sur le CoDM et à quel point il peut devenir passionnant avec un peu d’entraînement (car nous savons tous que ne pas atteindre sa cible n’est pas du tout amusant).

18. Skullgirls Mobile

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Combat

Avec ses animations de dessins animés en 2D et ses combats à chaque coin de rue, Skullgirls est l’un des jeux qui pourraient figurer dans le dictionnaire à côté de la définition de « jeu d’action ». Il s’agit d’un RPG de combat qui donne aux joueurs de nombreuses occasions de montrer leurs compétences en temps réel contre d’autres joueurs, dans un style similaire à celui de Street Fighter.

Il y a également plus qu’assez de combattants et de mouvements qu’un joueur peut apprendre, donc il n’y a littéralement aucun temps pour s’ennuyer en jouant à ce jeu.

17. Bleach : Brave Souls

Éditeur : KLab

Disponible sur : iOS + Android

Genre : 3D, Action

Il ne pouvait s’agir d’une liste digne de ce nom sans mentionner au moins un des meilleurs jeux inspirés d’anime/manga. Bleach : Brave Souls est celui que nous avons choisi, pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, il y a les graphismes interactifs et les personnages amusants.

En pénétrant dans les profondeurs de Brave Souls, on ressent vraiment ce que l’on ressent en lisant le manga de Tite Kubo ou en regardant l’anime. Il y a une histoire, beaucoup de caractéristiques attrayantes et une communauté très active.

16. Soul Knight

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action

Ce brillant jeu de tir au pixel vous permet d’emmener vos amis dans divers donjons et de vous tirer dessus (ou de tirer sur les monstres ennemis). Quel que soit celui que vous préférez, il s’agit toujours d’un jeu très amusant et plein d’énergie.

Dans Soul Knight, vous disposez d’une tonne de héros uniques, chacun ayant ses propres capacités, ce qui fait qu’il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Les graphismes en pixels correspondent parfaitement à l’intensité de ce jeu, alors si vous voulez un jeu multijoueur délirant à apprécier avec vos amis, invitez-les à une partie de Soul Knight !

15. Fruit Ninja 2

Développeur : Halfbrick Studios

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action, Détente

La seule violence que vous rencontrerez dans Fruit Ninja 2 sera contre des fruits juteux. Avec des résultats délicieux, gluants et tactiles, vous vous frayez un chemin vers la victoire et les meilleurs scores de tous les temps.

C’est un jeu classique, mais il n’en reste pas moins riche en action. De plus, il y a de fortes chances que vous ayez déjà joué à ce jeu à l’époque où il faisait fureur.

14. Pascal’s Wager

Développeur : TipsWorks

Éditeur : Giant Games

Disponible sur : iOS + Android

Genre : 3D, Action, Aventure, RPG

Essentiellement Dark Souls pour votre mobile, Pascal’s Wager est un RPG à la troisième personne d’une rare puissance. Pour les combats à l’arme blanche, il n’y a pas mieux sur mobile. Ce jeu est absolument magnifique, et les combats sont aussi réalistes que possible.

13. Nameless Cat

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action

Ce jeu n’est pas seulement beau à voir, il est aussi très agréable à vivre. « Nameless cat », en substance, suit l’histoire d’un chat qui s’est égaré et s’est retrouvé dans un étrange royaume fantastique. C’est un jeu étonnant avec des graphismes en pixels et des éléments de plateforme.

Une fois que vous aurez commencé à y jouer, vous comprendrez pourquoi il mérite si clairement de figurer sur notre liste. Il est unique, il se joue à merveille et il suit également une histoire passionnante. En bref, il a tous les ingrédients d’un jeu très réussi !

12. Dadish 2

Disponible sur : iOS + Android + Switch

Genre : Plateforme

Un jeu pur et passionnant qui vous voit tapoter l’écran pour faire sauter votre petit radis en 2D dans chaque niveau ressemblant à une arène, en évitant le danger et en faisant sauter les méchants.

Il s’agit de l’un des meilleurs jeux Android, et si vous aimez les défis, Dadish 2 peut facilement combler vos attentes. Ne vous laissez pas abattre, car parfois vous finirez par rejouer certains niveaux et cela peut devenir un peu frustrant !

11. Archero

Editeur : Habby

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Tireur d’élite

Vous avez envie d’un jeu plus léger, mais qui reste suffisamment actif pour vous tenir en haleine ? Alors essayez Archero ! Ce jeu a une histoire, mais pour être honnête, personne ne s’y intéresse vraiment. Il est tellement addictif et amusant qu’il est facile de tomber amoureux du jeu.

Vous aurez plus qu’assez de récompenses en jouant le jeu à votre propre rythme.

10. Ronin : The Last Samurai

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action

“Ronin : The Last Samurai” est un jeu qui ajoute un style artistique unique au genre, et qui est en quelque sorte unique parmi les autres jeux de cette liste. Vous incarnez le dernier samouraï du Japon et tentez de vous frayer un chemin pour survivre.

Les vraies armes japonaises et les graphismes à l’encre et au lait le rendent unique pour toutes les bonnes raisons. Mais il s’agit bel et bien d’un jeu difficile.

9. Otherworld Legends

Disponible sur : iOS

Genre : Action, RPG

“Otherworld Legends” est un RPG d’action qui est beaucoup plus accessible que ce que l’on attend de ce genre de jeu. Il s’agit d’un jeu de « hack-and-slash » intuitif qui se démarque par ses graphismes colorés et son gameplay passionnant.

Vous avez des objets à collecter et des monstres à vaincre, alors essayez différents builds afin de découvrir ce qui convient le mieux à votre personnage et à votre style de jeu.

8. Grimvalor

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action, Plate-forme, Rétro

Bien que ce jeu soit gratuit au départ (le premier acte), il vaut la peine d’y investir comme vous le feriez dans un jeu premium, car il est absolument incroyable. Des graphismes au style de jeu, tout est à la fois réaliste et fantastique.

Si vous aimez les RPG d’aventure où vous pouvez façonner vos propres personnages, mais sans la fonction de jeu automatique, n’hésitez pas à l’essayer. Pour le dire en termes clairs, c’est similaire à Dark Souls mais pour mobile. C’est génial.

7. Tesla vs Lovecraft

Développeur : 10tons

Éditeur : 10tons

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Jeu de tir

Ce jeu de tir à deux manches est doté d’un style steampunk flamboyant et attrayant, d’un jeu de tir satisfaisant et d’une action implacable, le tout pour les mobiles. C’est un jeu gagnant à de nombreux points de vue, des graphismes à la jouabilité et bien plus encore.

En outre, il a également une histoire (que vous oublierez vite car le gameplay est tellement génial) que vous pouvez suivre.

6. Hard Rock Casino Games & Slots

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action, Casino

Oui, vous auriez tout à fait raison de vous demander ce que fait ce jeu dans cette liste. Mais nous pouvons certainement répondre à cette question. Ce jeu vous fait ressentir la même chose que les autres jeux de la liste. Vous aurez certainement autant d’adrénaline en y jouant que dans les jeux Android du genre Action.

Le Hard Rock Social Casino compte plus de 100 machines à sous, dont près de 100 dans la salle des machines à sous principale (qui se débloque par niveau et il faudra quelques centaines de niveaux pour débloquer tous les jeux de la salle), et une vingtaine d’autres dans la salle High Limit (qui exige des mises plus élevées, comme son nom l’indique).

De nombreuses marques sont représentées ici, notamment Konami, Ainsworth, Everi et Novomatic. Ainsi, un grand nombre des titres que vous trouverez dans le Social Casino seront des jeux que vous pourrez trouver dans le nouveau casino en ligne en France.

5. Danmaku Unlimited 3

Éditeur : Doragon Entertainment

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Tireur d’élite

Android est la plateforme de prédilection pour les shmups bullet hell ces temps-ci, et Danmaku Unlimited 3 en est l’un des exemples les plus saisissants visuellement. Avec son action dense et sa palette éthérée, ce jeu de tir étonne par son concept simple mais bien exécuté.

En outre, la musique est un élément qui distingue clairement ce jeu des autres. Elle est absolument magnifique et n’a jamais tendance à devenir répétitive, même si l’on peut jouer au jeu pendant des heures. C’est ce qui l’a fait ressortir pour nous comme l’un des meilleurs jeux d’action Android en 2022.

4. Chrome Néon

Éditeur : 10tons

Disponible sur : iOS + Android + PS Vita + Switch

Genre : Action, Shooter

Ce jeu de tir à deux bâtons excelle dans de nombreux domaines, notamment son histoire lunaire, sa gamme d’armes, ses boss difficiles et ses combats tendus. Si vous aimez les roguelikes bullet hell, celui-ci fera certainement partie des meilleurs jeux Android à découvrir.

Une fois que vous aurez commencé à y jouer, vous reviendrez certainement pour en avoir d’autres – nous le savons de par notre propre expérience.

3. Tomb of the Mask

Éditeur : Happymagenta

Disponible sur : iOS

Genre : Arcade

Si vous aimez l’action d’arcade rétro, alors Tomb of the Mask vous donnera toute cette excitation dans un jeu généré de manière procédurale plutôt étrange. Dans ce jeu, vous devrez grimper dans des labyrinthes et essayer de vous frayer un chemin à travers les ennemis, les pièges et autres.

2. Suspects : Mystery Mansion

Disponible sur : iOS + Android + Steam

Genre : Action

Je parie que vous avez déjà entendu parler de Among Us – Suspects : Mystery Mansion est similaire à ce jeu dernier, sauf qu’il met en scène des animaux tueurs à l’apparence stupide. Ça vous paraît amusant ?

Ce jeu est plein d’activité et vous tiendra en haleine à chaque seconde. Il est amusant, il requiert une certaine réflexion stratégique et il a un grand potentiel ! C’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux d’action pour tablettes Android que vous devriez découvrir.

1. Black Paradox

Développeur : Fantastico Studio

Disponible sur : iOS + Android

Genre : Action

Ne vous laissez pas tromper par les graphismes rétro et les mécanismes de shmup en 2D. Black Paradox est une expérience résolument moderne, avec des éléments de « roguelike » et des piles de types d’armes. Ses graphismes colorés vous attireront et son style de jeu rapide vous obligera à faire une pause !

C’est l’un des meilleurs jeux pour Android de notre liste, et il mérite donc la première place.

Conclusion

Nous espérons sincèrement que le sujet de cet article intéressera nos lecteurs. Il convient de noter que notre rédaction n’a jamais écrit d’articles sur de tels sujets auparavant, mais Mme Morel a dissipé tous nos doutes lorsqu’elle nous a fourni le matériel. Nous tenons à assurer à notre cher lecteur que des articles de ce format seront publiés plus souvent, car savoir se divertir est une grande réussite.