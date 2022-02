Le crowdfunding à Madagascar – Une activité encore à ses balbutiements

Un secteur en pleine naissance qui a encore beaucoup de chemin à faire. Le crowdfunding fait des débuts timides avec quelques sociétés pionnières.

Le crowdfunding ou financement participatif existe à Madagascar depuis 2016. Mais cette activité peine encore à prendre son véritable envol. Selon ses promoteurs, le principe est pourtant simple. Il s’agit de créer des relations entre porteurs de projets et des investisseurs ou détenteurs de capitaux par le biais d’une plateforme en ligne. Il est basé sur la confiance puisque la levée de fonds se fait souvent à distance entre des inconnus.

Cela fait donc plus de cinq ans que le crowdfunding est pratiqué à Madagascar. Mais force est de constater que peu de gens connaissent encore son existence et encore moins son fonctionnement. La structure la plus connue évoluant sur ce créneau s’appelle Kapital Plus Plus. Cette dernière s’est lancée « afin de permettre aux porteurs des projets malgaches de réaliser leurs projets, de trouver des sources de financements et aux investisseurs de devenir actionnaires, gagner des produits d’épargnes performants dans les projets présentés dans cette plateforme en ligne ».

Tous les projets reçus par la plateforme sont étudiés par une équipe dédiée et si leurs résultats sont concluants, les projets peuvent être publiés en ligne. Après la publication, les investisseurs choisissent les projets qu’ils jugent susceptibles d’être financés en fonction des données présentées. Par la suite, quand les fonds sont collectés et décaissés, les projets peuvent démarrer.

De plus en plus d’adeptes

Une autre plateforme dénommée Naturevolution, une association environnementale œuvrant pour la préservation de la biodiversité dans le Makay (situé au Sud-Ouest de Madagascar) est aussi dans le crowdfunding. Elle se positionne comme un accompagnateur de celles et ceux qui désirent partir en mission écovolontaire mais qui n’ont pas les moyens financiers de réaliser leur projet. Le but étant de collecter des dons afin d’atteindre une cagnotte égale aux frais de participation à la mission de son choix.

Chez Miaraka.com, l’une des dernières nées des plateformes de crowdfunding opérant dans le pays, on précise que sa principale mission est d’effectuer de l’intermédiation entre un porteur de projet, particulièrement les start-up, les Petites et Moyennes Entre- prises ou les micro-entreprises, et un investisseur à Madagascar. « Nous nous adressons aux porteurs de projets en phase d’amorce, de lancement et de développement, ainsi qu’aux investisseurs ou contributeurs qui souhaitent diversifier leurs placements ou soutenir des initiatives innovantes », a expliqué Nirina Rasoanaivo, la patronne.

Si le crowdfunding est encore peu connu du citoyen lambda, les connaisseurs soutiennent que l’on voit de plus en plus d’associations et des particuliers qui s’y adonnent avec les réseaux sociaux comme support de prédilection. Ainsi, à travers des partenariats avec les opérateurs mobiles du pays via leurs mobile money Mvola, Airtel Money ou encore Orange Money, ils présentent leurs actions, leurs missions, leurs projets afin de capter des financiers qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs.

Mais les spécialistes conseillent à ceux qui veulent se lancer dans l’aventure de commencer via leur propre site internet. « Votre site vous permettra d’obtenir des financements, mais assurera aussi plus de visibilité pour vous et votre projet », soutiennent-ils. Une manière donc d’être plus indépendant et aussi de pouvoir être remarqué par les partenaires potentiels.

À noter qu’à Madagascar, l’activité n’est pas encore encadrée légalement. Ce qui n’est pas le cas par exemple à Maurice où, depuis l’année dernière, les exercices de levée de fonds de ce genre doivent se faire selon des règles précises. Ainsi en a décidé la Financial Services Commission qui a établi une série de règles pour encadrer le crowdfunding.

Le contrôle est rigoureux en ce qui concerne les activités des personnes ou organisations impliquées dans ce genre d’activités. En premier lieu, un opérateur devra être enregistré. Il devra aussi disposer d’un capital déclaré intact. Et ses activités doivent être gérées par une structure comprenant au moins trois directeurs. En outre, l’opérateur doit employer des personnes compétentes et expérimentées et avoir un plan en cas défaillance.

À l’échelle du continent africain, les règles du jeu sont aussi de plus en plus claires. Et les acteurs les plus en vue sont regroupés dans des associations comme Financement Participatif Afrique & Méditerranée. En plus de lever des fonds, ces derniers proposent également un service complet autour des aspects administratifs et juridiques des projets présentés, à l’instar d’Afrikwity. Souvent, ils mettent en avant les valeurs d’une économie sociale et solidaire mais il faut toujours rester vigilant car les plateformes créées par des escrocs ne sont pas rares.