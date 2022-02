Filet de sécurité – Près de deux mille sinistrés reçoivent leur Vatsy Tsinjo

Le président de la République est au chevet de la population victime des séquelles laissées par le cyclone Ana dans le pays. La distribution sera faite par le biais du nouveau carnet.

Mille dix huit sinistrés dans le premier arrondissement et six cent quatre-vingt-trois dans le troisième arrondissement ont bénéficié du Vatsy Tsinjo, hier au stade Alarobia et au Stade Maki Andohatapenaka.

Le président de la République et son épouse ont remis le lot de Vatsy Tsinjo au profit des victimes du cyclone Ana. Le lot de Vatsy Tsinjo comprend 25 kg de riz, 3kg de légumineuses, un litre d’huile cachetée, des sardines deux boîtes, des savons, du « Koba Aina », du sel ainsi que du CVO en sachet et du lait concentré en boîte. « En ces temps difficiles, l’État veille aux sinistrés et à leurs besoins. C’est dans cette optique que tous les sinistrés pourront acquérir les provisions nécessaires », souligne Andry Rajoelina, président de la République, lors de son allocution au Stade Maki Andohatapenaka.

Dans le fokontany Andohatapenaka, près de 80% des habitants ont fait les frais du mauvais temps. Comme Fenomanana, bénéficier de ce don est vraiment une aubaine pour lui et sa petite famille. « Le niveau de l’eau arrive jusqu’au genou dans notre maison. Depuis je suis malade et je ne peux pas travailler pour subvenir aux besoins de ma petite famille. Seule ma femme rapporte de l’argent dans notre maison. Ces vivres vont nous permettre de tenir le coup jusqu’à ce que j’arrive à me rétablir de ma maladie », indique le père de famille.

Digitalisation

La mise en œuvre de la distribution des vivres s’accompagne des nouveaux carnets de fokontany qui sont opérationnels dans les fokontany bénéficiaires. La distribution du Vatsy Tsinjo s’étendra dans d’autres arrondissements. « Le carnet doté de QR code servira particulièrement dans cette distribution. Les sinistrés qui détiennent le carnet seront comptabilisés comme bénéficiaire », enchaîne président de la République. L’utilisation du QR code se fera principalement dans le but d’améliorer la traçabilité des aides sociales au niveau des communautés.

Il suffit de scanner le code pour savoir le nom du chef de famille ainsi que les membres de la famille. Les différentes distributions seront donc retracées afin d’améliorer l’organisation de la distribution d’aide. Les informations sur les bénéficiaires du Vatsy Tsinjo seront stockées dans une base de données.

« L’équipe au niveau du ministère de la Poste et des télécommunications a répertorié les noms des sinistrés au niveau des sites. 70% de la population ont déjà le nouveau carnet dans notre fokontany. Autour de 80% des habitants ont subi les effets du mauvais temps », indique Randrianarivelo Solofonirina, président du fokontany Andohatapenaka 2.