Environnement – Reprise innovante du projet Kobaby à Diana

Après une année difficile causée par la pandémie de Covid-19 et le sujet administratif, règlementaire, politique, le projet Kobaby ,qui signifie en dialecte antsiranais prendre soin, revient sur son terrain.

Financé par l’Agence Française du Développement (AFD) et porté par la Direction régionale de l’environnement et du développement durable de la région Diana, il vise à renforcer la gouvernance partagée dans neuf aires protégées dans le Nord , et à développer des activités génératrices de revenus dans et autour de ces mêmes aires protégées pour combiner le développement local à la conservation des ressources naturelles, ainsi que pour tester une nouvelle approche décentralisée et déconcentrée.

Cette fois-ci, il est renforcé par une dizaine de partenaires assurant l’approche intégrée et décentralisée du projet, à savoir la conservation et la promotion de filières durables.

Il est bien de noter que dans la région Diana, les promo teurs de NAP ou Nouvelle Aire Protégée ne disposent pas encore de contrats de délégation de gestion, à l’instar de la quasi totalité des celles de Madagascar. Et la signature d’un contrat de délégation de gestion pour chaque NAP appuyée par le projet est une condition suspensive de son financement. Selon les explications, en l’absence de contrat de délégation de gestion, pendant la première moitié du projet, KOBABY a dû s’occuper en « régie » directe de l’enveloppe qui devrait normalement être gérée par les gestionnaires d’Aires Protégées. La lenteur dans l’obtention des contrats de délégation de gestion, a affecté la mise en œuvre des activités du projet. Actuellement, l’élaboration de conventions de partenariat propres à chaque Aire Protégée est toutefois en cours. A tout cela s’est rajouté le contexte de crise liée à la pandémie.

Leadership Ethique

« Le projet a commencé en 2019, mais il a été ralenti par la situation sanitaire et aussi par certaines difficultés administratives maintenant levées. En ce début 2022, il entre dans une phase opérationnelle accélérée, qui va voir travailler ensemble de nombreuses parties prenantes », affirme Hanta Rabetaliana, coordonnateur national de ce projet.

Enfin, le projet a l’opportunité d’accélérer son action avec le démarrage imminent des projets d’appui au développement économique via la facilité.

Pour rattraper ce retard et pour marquer ce réveil spectaculaire , le proje t KOBABY innove dans le monde du développement en se formant au Leadership Ethique afin de mieux se connaitre, et acquérir de nouveaux outils de management de soi, des dynamiques de groupe et plus spécifiquement des projets multi-partenariaux. Pour cela une formation en Leadership Ethique a été organisée fin de semaine dernière à l’hôtel de la Poste Antsiranana pour une vingtaine d’acteurs appartenant aux différentes catégories dont les gestionnaires d’aires protégées, agrégateurs de filières durables, DREDD, Assistance technique du projet, communes et le gouvernorat de Diana.

Selon les explications du formateur Nicolas Métro , président et fondateur de KINOME, membre du consortium assurant l’assistance technique du projet, cette formation en Leadership Ethique a offert des repères et des clés pour appuyer l’efficience managériale et la coordination au sein de l’équipe pour mieux travailler ensemble, malgré ce contexte difficile, et ainsi renforcer la gestion globale du projet et la mise en œuvre efficiente des activités. Notons que cette rencontre a été précédée de trois jours d’interviews individuelles et de visites de terrain.

« Le projet Kobaby devrait à la fois prendre soin de soi, pour pouvoir permettre aux communautés populations locales de prendre soins d’elles mêmes et de la nature. C’est à dire de concilier conservation, soit dans le milieu marin ou terrestre, et développement local. Cette nouvelle approche améliore le fonctionnement humain avant même de regarder des résultats socio-économiques et environnementaux» a-t-il expliqué.

Apparemment, les parties prenantes ont accepté de jouer le jeu de cette approche innovante. Après avoir découvert ces nouveaux outils, ils les ont immédiatement appliqués pour travailler ensemble sur trois filières clés du projet à savoir la pêche durable, le riz parfumé et le miel.

«J’ai compris que la seule personne que je peux vraiment changer, c’est moi, et que cela peut donner envie à d’autres, autour de moi de changer aussi», a exprimé un expert environnementaliste.