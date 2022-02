Délestage – La fin de la galère?

La centrale d’Andekaleka revit. Elle commence à produire de l’électricité depuis hier.

Une éclaircie. « Je suis heureux de vous communiquer qu’Andekaleka produit actuellement 14 MW ». Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Andry Ramaroson ne s’est pas privé de jubiler face à cet exploit des techniciens de la Jirama. C’en est un étant donné que la centrale d’Andekaleka est à l’arrêt complet depuis l’incendie criminel dont a été victime un groupe au début de l’année et qui a endommagé les trois autres groupes.

Du coup hier, le délestage a été moins contraignant que d’habitude dans certains quartiers. Mais dans d’autres la situation est restée insupportable. « Nous avons enduré sept heures de coupure » déplore Soava un habitant d’Andranobevava. « Notre quartier ne figurait pas dans la liste des quartiers touchés par le délestage mais dès 10 heures 30, le délestage était déjà là » regrette Naina, entrepreneur à Anjanahary.

La centrale produit 90 MW approvisionnant le Réseau interconnecté d’Antananarivo, doit 50% des besoins. Le gap est assuré par les centrales thermiques des partenaires privés de la Jirama.

Galère totale

La remise en marche du quatrième groupe a dépassé les prévisions de départ. Les techniciens vont s’atteler au redémarrage des trois autres groupes pour donner la pleine capacité de la centrale d’Andekaleka. Les prévisions estiment à huit mois la durée totale des travaux. Andekaleka devrait alors pouvoir fournir 128 MW. Le besoin du RIA est estimé à 250 MW. Il restera encore à trouver 120 MW pour en finir définitivement avec le délestage. Ce sont les fournisseurs privés de la Jirama qui doivent combler cet écart. Et c’est là que le délestage risque de perdurer davantage en dépit de la réhabilitation d’Andekaleka.

Récemment le ministre Andry Ramaroson a déploré que la quantité de fuel livrée par la Jirama pour faire marcher les centrales thermiques, n’était pas celle qui a été commandée. Ce qui a handicapé la production et la puissance disponible. Un problème qui risque d’être le grain de sable bloquant la machine vu la situation financière précaire de la Jirama.

Si le problème est atténué pour Antananarivo, dans les régions c’est encore la galère la plus totale comme c’est le cas à Toliara, Antsiranana … qui vivent dans le royaume des ténèbres. Pour eux , il faut prendre leur mal en patience . Le président de la République a annoncé face à la presse à Iavoloha que le problème de délestage ne sera entièrement résolu que lorsque tous les grands projets énergétiques, renouvelables et hydroélectriques comme Sahofika et Volobe seront bouclés. Autrement dit pas avant cinq ans. En attendant, on doit vivre avec les dures réalités du délestage.