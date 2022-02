Consommation – L’importation de PPN régule les prix

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation (MICC) intensifie les contrôles sur les PPN. Les produits importés par le gouvernement ont régulé les prix sur les marchés.. Presque chaque jour, des personnels du ministère de MICC effectuent des descentes sur terrain pour vérifier la disponibilité du riz et son prix. Le week-end dernier, la direction régionale du MICC Atsinanana a effectué ce contrôle sur les marchés du district de Mahanoro.

Ce district a connu des problèmes d’approvisionnement, notamment en riz, dus à la coupure de la RN44 reliant Moramanga et Ambatondrazaka en raison de glissements de terrain et de la mise en place des barrages de pluies. «L’approvisionnement en PPN a été rétabli et les prix sur les marchés sont revenus à la normale», selon le directeur régional du MICC Atsinanana. Le kapoaka de riz local se vend 700 à 750 ariary, contre 650 à 700 ariary pour le vary gasy, le riz importé à 600 ariary. Le prix d’un litre d’huile en vrac avoisine les 6400 ariary.

Selon le rapport du directeur régional du MICC d’Itasy, les prix du riz dans les trois districts de Miarinarivo, Arivonimamo et Soavinandriana sont également stabilisés. Le kilo de riz se vend de 2100 ariary à 2600 ariary.

La régulation des prix de PPN s’est également reflétée sur les produits de construction, notamment le ciment. La cargaison de 12 000 tonnes débarquée à Toamasina inondera prochainement le marché local. Actuellement, le sac de ciment coûte environ 32 900 à 42 000 ariary selon le type et la localisation du vendeur.