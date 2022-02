Aides aux sinistrés – La Banque mondiale se mobilise pour soutenir Madagascar

Enfin des réactions à l’échelle d’une institution financière internationale. « Suite aux récentes précipitations intenses suivies de la dépression tropicale Ana qui ont touché plusieurs régions de Madagascar, ayant causé des décès et rendu plusieurs milliers de personnes sinistrées, la Banque mondiale se mobilise pour venir en aide aux populations malagasy » annonce un communiqué de la Banque mondiale.

« Nous exprimons toute notre sympathie et notre solidarité aux familles de ceux qui ont perdu des proches à la suite de ces évènements tragiques, aux centaines de milliers de Malagasy qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans maisons et sans ressources. La Banque mondiale mobilise les Composantes Contingentes de Réponse d’Urgence (CERC) au niveau de son portefeuille pour supporter le Gouvernement dans ses ripostes d’urgence et ses efforts de relèvement postcatastrophe », déclare MarieChantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar.

À travers le projet de filets sociaux de sécurité mis en œuvre par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), une vingtaine d’activités d’Argent Contre le Travail sont en cours de préparation et vont bientôt être lancées au niveau des régions affectées permettant à 2 700 ménages de pouvoir recevoir 100 000 ariary pour les 20 jours de travaux. Le programme Tosika Fameno, qui a fait ses preuves pour soutenir les ménages vulnérables en temps de crise, notamment durant la pandémie de Covid-19 va aussi être déployé dans les plus brefs délais. La Banque mondiale est en train de travailler avec le Gouvernement et les autres partenaires de développement pour réaliser l’évaluation détaillée des dégâts, et entend concentrer son soutien sur la sauvegarde des vies humaines et la restauration des infrastructures clé notamment dans les secteurs du transport, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement.

En tout cas, ces premières agitations de la nature ont démontré à quel point le pays est fragile. Tout se réduit désormais aux aides humanitaires par l’urgence de la situation. Ce qui peut occulter les soucis de la relance économique et la lutte contre la pauvreté par la croissance soutenue et durable de l’économie nationale. La priorité a été déviée de sa trajectoire initiale par les bourrasques emportées par Ana.