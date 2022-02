Actions sociales – Mialy Rajoelina s’occupe des sinistrés

La première dame vient à la rencontre des sinistrés d’Antananarivo. Au chevet des victimes du passage du cyclone Ana, depuis le début, à travers les actions humanitaires de son association, hier matin, Mialy Rajoelina a été en visite auprès d’eux.

Elle s’est rendue auprès des sinistrés à Antanimenabe Ambohi­trimanjaka, avec les femmes membres du gouvernement. La présidente de l’association Fitia n’est pas venue les mains vides. En plus du réconfort, elle a apporté des aides aux deux cent cinquante ménages de trois fokontany, dans le district de Tanà VI et d’Ambohidratrimo. Les enfants, quant à eux, ont bénéficié de Koba Aina et de Ferrozinc. Elle a terminé sa visite au site d’hébergement Gymnase couvert Ankorondrano, où elle a donné un coup de main lors de la distribution des repas aux sinistrés hébergés dans ce site. Mille sept cent quatre vingt-six victimes, issues de six cent seize ménages des fokontany d’Ankorondrano Andranomahery, d’Ankoron­drano Andrefana, d’Ankoron­drano Atsinanana, de Tsaramasay et d’Ankazomanga Andraharo, et trois cent soixante-cinq enfants, sont hébergés dans le gymnase couvert d’Ankorondrano. Cent cinq ménages sont rentrés chez eux depuis dimanche soir.

Clinique mobile

La distribution de repas chauds, matin, midi et soir au site Ankorondrano, et de farine vitale pour les enfants tous les matins dans chacune des zones touchées, est une tâche à laquelle l’association Fitia s’est donnée, depuis le 20 janvier.

La prise en charge est complète dans les sites d’hébergement. Une «clinique mobile» parcourt les zones touchées et reste pendant deux heures, au même endroit pour un traitement général, des bilans de santé maternelle, de grossesse, un dépistage du cancer du col de l’utérus, le dépistage de la Covid-19, la planification familiale et, surtout, le suivi du poids de l’enfant pour détecter la malnutrition. Environ cinquante agents de santé sont mobilisés dans chaque zone touchée, pour fournir des soins de santé. Outre les visites médicales, les médicaments sont gratuits pour ceux qui en ont besoin. L’association Fitia a fait don de médicaments au ministère de la Santé publique, la semaine dernière, ces médicaments sont utilisés par la clinique mobile. La « Brigade féminine de proximité ou BFP » est, également, présente dans les sites d’hébergement, comme à Ambohitrimanjaka. Ses agents écoutent et traitent les cas de violence et apportent des solutions immédiates. Pour les sinistrés, l’intervention dans ces refuges est complète et satisfaisante.