Gouvernance – Des efforts à faire pour la ville de Toliara

La commune urbaine de Toliara a misé sur l’assainissement et les réhabilitations de rues. D’autres soucis restent toutefois irrésolus.

LES premières pluies de cette saison ont mis la commune urbaine de Toliara à l’épreuve. Le nouveau système d’évacuation des eaux de pluies partant de Sanfily au jardin de la mer ne doit plus faire apparaître des flaques d’eau ni des eaux stagnantes jusqu’aux genoux notamment du côté du Commissariat de police de Toliara -centre et au niveau de BFV. Les eaux ne s’évacuent pas encore à la vitesse attendue. De même que la rue Sinpa Amborongony qui vient d’être réhabilitée mais dont les travaux n’ont pas tenu compte des évacuations. Résultat : les eaux stagnent sur les chaussées. Par ailleurs, la commune urbaine de Toliara ne peut pas délivrer des copies de naissance car l’imprimante spéciale pour ces documents est en panne et ce, depuis des mois. Il a été précisé que du budget est attendu cette année pour pouvoir remplacer cette pièce défaillante. A l’annonce du bilan annuel de la commune, le maire Vita Dédé Sidison, n’a pas avancé des résultats sur la lutte contre les constructions illicites sur les trottoirs ni sur la gestion des quinze mille cyclopousses circulant dans la ville de Toliara. Les petits commerces installés sur les trottoirs et fabriqués pour la plupart en tôle ou en planche, pullulent. À l’arrivée de la nouvelle équipe de la commune en février 2020, l’adjoint au maire a expliqué que la nouvelle équipe ne touchera pas aux constructions illicites déjà installées avant leur arrivée, en revanche, entend ne pas accepter celles qui tenteraient encore d’occuper les rues publiques.

Assainissement

Le maire a fait des efforts dans l’assainissement de la ville. Aidé par les camions bennes offerts par le président de la République, l’enlèvement des ordures peut se faire de manière systématique. « Des efforts sont engagés par la commune pour que ces camions ne tombent pas en panne. Nous essayons de garder cette ville propre afin de redorer son image par rapport aux autres villes » a appuyé Vita Dédé Sidison.

Le maire a souligné la réalisation de nouvelles rues en pavé et en goudron notamment celles partant d’Andaboly vers Betania, ou encore à Ampasikibo, de nouvelles toilettes publiques à Mahavatse II et Anketa. De nouveaux projets de réhabilitation ont été annoncés tels que la réhabilitation aux normes du stationnement des pirogues à Mahavatse, des lavoirs par fokontany et la rénovation des jardins publics. « Nous incitions les habitants de Toliara à payer ce qui est dû pour la commune, taxes diverses et ristournes » a poursuivi le maire. Il se félicite du fait que le salaire du personnel de la commune n’a jamais accusé de retard.