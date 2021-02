Construction illicite – Le bâtiment d’Anosizato à démolir

Prévention. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) annonce la nécessité de démolir l’immeuble en construction qui s’est affaissé à Anosizato Atsina­nana, mercredi. « Il représente un danger imminent pour les riverains », souligne le directeur général du BNGRC, le général Olivier Elack Andriankaja, hier.

Son département a consulté le ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics et la commune urbaine d’Antana­narivo (CUA), avant de faire cette déclaration. Les travaux devront être réalisés le plus vite possible, selon sa recommandation. « Le bâtiment est très instable », ajoute-t-il. Ce bâtiment risquerait d’atteindre des maisons aux alentours, si d’autres effondrements ont lieu.

Selon lui, les sapeurs pompiers et le corps de protection civile entreprendront les travaux et le propriétaire de l’immeuble va assurer les engins nécessaires pour les travaux. Jusqu’à hier, ces travaux n’ont pas été réalisés.

Démolition

Le bâtiment qui s’est effondré, et les décombres sont toujours là. « Nous n’avons pas reçu l’ordre de faire ces travaux de démolition, pour le moment », indique le chef de corps des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, le lieutenant-colonel Tiana Razafimana­haka. À part cette démolition annoncée par le BNGRC, la recherche du corps d’un autre maçon, enseveli sous les décombres de ce bâtiment incombe aussi aux sapeurs-pompiers. Le danger qui persiste rendrait la recherche difficile. Ce qui prouve, une fois de plus, que les casernes des sapeurs pompiers sont peu équipées. Ses agents frôlent, souvent, la mort pendant leurs interventions, faute d’équipements.

Une partie de cet immeuble à trois étages, en cours de construction, s’est effondrée mercredi. La construction n’a pas suivi les normes de construction, engendrant cet accident, selon des sources. Les travaux ont été réalisés sans l’accord de la CUA. Les sapeurs-pompiers ont sorti des décombres le corps sans vie d’un maçon, trois heures après l’effondrement de l’immeuble. Neuf en sont sortis vivants. Un autre corps est en cours de recherche. L’enquête est en cours pour identifier les responsables de cet accident mortel. Le propriétaire risquerait des sanctions pénales.