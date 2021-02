Conjoncture – Janvier, un mois d’émois

Problèmes sociaux-économiques et scandale ont pesé sur le début de l’année 2021. Une situation qui donne du blé à moudre à l’opposition.

Pesante. Ce mot résume la conjoncture qui a prévalu sur le mois de janvier. Entre les différents soucis sociaux-économiques et un regain des tensions politiques, l’année commence sur des bases inquiétantes.

Après une année 2020 cauchemardesque, tous ont espoir que l’année 2021 se déroule sous de meilleurs auspices. Un espoir refroidi par le vécu durant le mois de janvier, cependant. La majorité des ménages peinent encore à se relever du choc de la crise sanitaire.

Ils ont, pourtant dû faire face à la hausse vertigineuse des prix, notamment, celui du riz. Est venue ensuite, l’application du nouveau système de tarification de la Jirama, qui a entrainé une hausse exponentielle de la facture de bon nombre d’usagers. Ceci malgré un service exécrable.

Outre les faits qui pèsent sur le portefeuille des foyers, il faut aussi compter avec les problèmes d’approvisionnement en eau et les coupures d’électricité quasi quotidiennes. Au regard du rapport des différents conseils des ministres, l’État se démène pour apporter des solutions aux problèmes actuels. Pour renverser la tendance inflationniste du prix du riz, il opte pour une importation « massive ». Une cargaison de 7 000 tonnes est arrivée au port de Toamasina, le 24 janvier. Sa mise en vente dans la capitale a commencé, en milieu de semaine.

Au regard des prix affichés sur les étals des marchés d’Antananarivo, le riz importé n’a pas l’effet désinflationniste escompté, pour l’heure. Andry Rajoelina, président de la République, soutient que l’État continuera l’importation de riz jusqu’à ce que le prix sur le marché soit stabilisé. S’agissant de la facture de l’élec­tricité, l’Exécutif enjoint la Jirama de suspendre sa « réforme », jusqu’à ce que ses services soient satisfaisants. Ceci tout en soulignant que le contexte post-crise n’est pas le meilleur moment pour cela.

Tension politique

Sur le plan sanitaire, par ailleurs, les rapports hebdomadaires sur l’état de la propagation du coronavirus soulignent que « la guerre », n’est pas encore gagnée. Alors que les gestes barrières deviennent de lointains souvenirs pour beaucoup, le risque d’une deuxième vague est la hantise des acteurs économiques, surtout ceux dans le tourisme. Déjà que la situation au niveau mondial n’est pas encourageante. En parallèle, le syndicat des paramédicaux maintient le bras de fer avec le ministère de la Santé publique.

Dans le Sud, il y a un autre front qu’est le kere. Les migrants qui affluent des zones touchées par la « détresse », alimentaire, témoignent que l’heure est grave. Outre les problèmes qui alourdissent la charge quotidienne des ménages, le mois de janvier a été marqué par les revendications estudiantines et les émeutes universitaires.

À cela s’ajoute le scandale des 73,5 kilos d’or saisis en Afrique du Sud, qui a fortement entamé l’image de l’administration. Pour l’opposition, la conjoncture qui prévaut en ce début d’année est source intarissable de munition à décocher contre le pouvoir.

Particulièrement active et requinquée en ce début d’année, l’opposition tire à boulets rouges quotidiennement, sur le pouvoir dans une émission radiophonique baptisée « Miara-manonja ». Des attaques, parfois, sans filtre et véhémentes qui commencent à agacer le pouvoir, visiblement. Les répliques par médias interposés et sur les réseaux sociaux s’enchaînent. Le ton monte entre les tenants du pouvoir et les opposants. L’intention de ces derniers d’organiser « une excursion », le 6 février, renforce la tension politique en ce début d’année.

La réunion de l’Organe mixte de conception (OMC), au niveau national, conduit par Christian Ntsay, Premier ministre, au palais d’État de Mahazoarivo, mardi, n’est pas fortuite. Ce rendez-vous témoigne de la délicatesse de la situation. Les sujets brûlants, voir crisogènes du moment y ont été abordés et décortiqués durant tout un après-midi.

Alors que les séquelles socio-économiques de la pandémie du coronavirus sont encore douloureuses, l’année 2021 commence, aussi, sous le signe de la reprise d’une féroce querelle politique qui fait planer le spectre d’une nouvelle crise.